獨家》模擬攻擊進犯中國船團 F-16試射2枚魚叉飛彈

2019-07-29 15:52

〔記者游太郎／花蓮報導〕國防部為因應中國以遼寧號航空母艦為主的船團攻擊，今天上午出動F-16機隊進行對海攻擊演練，首次一口氣試射2枚空射型魚叉飛彈，針對2艘退役的中字號登陸艦實施攻擊，再以2千磅炸彈轟炸登陸船團，成功驗證空對海的攻擊戰術。

今天清晨5時許，空軍花蓮基地異常忙碌，2架左翼各掛載1枚空射型魚叉飛彈的雙座型F-16戰機，在機堡完成掛載訓練後，緩緩駛入大坪實施檢整，6時20分接獲命令緊急升空，模擬對東南海域的敵軍船團進行攻擊，目標是高價值的海上目標，據了解，其實就是針對遼寧艦及護衛船團實施攻擊。

第一波實彈模擬攻擊於7時20分完成，2架F-16完成任務順利返航，但這趟並未進行實彈攻擊演練，僅以模擬攻擊航線及閃避敵軍船團對空防護射擊演練為主；8時35分，2架F-16各掛載雙油箱及1枚魚叉飛彈升空，再度針對船團主要目標實施攻擊，這也是2001年空軍首次試射空射型魚叉飛彈後，首度一口氣由2架F-16分別發射魚叉飛彈，針對今年漢光演習的對海攻擊科目進行實彈演練，9時40分2機順利返航，左翼下掛載的魚叉飛彈也已完成發射，順利完成試射任務。

除了試射魚叉飛彈外，空軍還出動2架RF-16戰機掛載偵照莢艙，模擬針對敵船團實施戰術偵照，做為我軍對海、反登陸作戰時的參考，隨後4架F-16各掛載2枚2千磅炸彈，針對登陸船團實施攻擊，規模也是歷年來罕見。

F-16是空軍的主力戰機，國防部為了提升制海戰力，特別向美國購買空射型的魚叉飛彈，為全球第2個掛載在F-16上的國家，民國90年間，首次實彈射試即由現任的空軍司令熊厚基上將（當時為中校隊長）擔綱，成為全球第1個試射魚叉飛彈成功的F-16機隊。

這次F-16的攻艦模式，曾在今年漢光演習中實施戰術測試，AGM-84魚叉（harpoon）反艦飛彈，是美國海空軍現役主要的反艦武器，可自戰機、各類水面軍艦、潛艦上發射，在美國三軍通用編號中，AGM-84為空射型、RGM-84為艦射型、UGM-84則是潛艇發射型，基本結構相同，射程可達120公里。

中國發布航行警告披露，今天起將在舟山島與東山島海域有軍事活動，國軍這項演練有無針對性？也引起各界關注。但軍方透露，這次演習早就規劃，外界不必有過多聯想。

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