缺席全代會引論戰 侯友宜重申對市民承諾永不改變

2019-07-29 11:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨昨天舉行全代會，通過提名高雄市長韓國瑜為總統候選人，但身為「地主」的新北市長侯友宜未出席，引發網友論戰。侯友宜今天表示，他把市政工作擺第一，這是他對市民的承諾，永不改變。

侯友宜昨天市政行程滿檔，因此未出席國民黨全代會，沒想到臉書遭到洗版，不少網友砲轟侯友宜「不知輕重」，但也有人支持侯友宜關心市政，反應兩極。

侯友宜今天出席「新北市智能EOC暨災害E點通」記者會表示，他現在是市長角色，每天積極把市政工作做好，市政做好得到民眾信任，他才有資格談論支持誰，他全心全意把市政工作擺第一，在全代會未公布之前，已經把市政行程都排滿。

侯友宜強調，他一定把事情做好，這是他對400萬名市民在選舉過程的承諾，永不改變，他永遠守著以市民為第一，全力以赴把事情做好。

對於網友留言謾罵是否感到委屈？侯友宜說，希望大家站在自己的角色，做好自己的工作，別人怎麼看不重要，相信大家能夠互相體諒、尊重，把事情做好，才是每個人應盡的職責。

媒體追問，昨天有11位國民黨籍的縣市首長出席全代會，難道這11位縣市長沒有拚市政？

侯友宜認為，每個人有自己工作的調整與不同的考量，不管出席與否，他的想法很簡單，市政工作永遠擺在第一個位置，市民需要的他會全力以赴，這才是擔任市長應盡的責任。

被問到是否擔心韓國瑜無法把市長的角色扮演好？侯友宜笑答：「我只擔心我自己」。

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