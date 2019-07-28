拉下顏寬恒？找台中志工 陳柏惟：我可能用得到

2019-07-28 22:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新戰神、台灣基進黨發言人陳柏惟晚間在臉書發文「2020投票指南台上中下」，雖聲明「8月10號在高雄正式宣布」，但因照片附有巨大「台上中下」字樣，引起「暗示」台中選想像，下午他在基進台中黨部幫招募志工時也說「我可能用得到」；陳柏惟說，到哪裡選「大人們還在協調」，他的目標就是台灣人政府最大化，基進利益最大化。

陳柏惟去年代表台灣基進黨投入高雄市議員選舉，雖高票落選，卻展示台灣基進有戰力，也有聲量，目前傳出民進黨與台灣基進談合作，究竟落腳何處選立委，備受矚目。

陳柏惟今日到台中黨部演講時，就有民眾提問會到何處選立委，陳柏惟未正面回應，但在演講結束幫台中黨部號召志工時又鼓勵大家加入基進志工，「我可能用得到」，引起現場騷動。

晚間陳柏惟臉書最新發文「2020 投票指南 #台上中下」，除再次強調，「願意成為阻擋中國寒流的高牆」，「欣然承擔只要守下台灣，台灣派過半，一切都值得」、「一張台灣牌換掉一張中國牌」等外，強調「台灣需要贏！台灣一定贏！」後，特別再標註「台上中下」，照片更附有巨大「台上中下」字眼。

雖然陳柏惟臉書強調「8月10號在高雄正式宣布」，但這篇發文立刻起網友迴響，不少人認為他是「暗示」要到台中參選立委，有人留言「消坡塊蠻重的，敬佩你的勇氣」、「台中很硬呀」，也有人希望他留在高雄打拚。

對於究竟是否到台中參選，陳柏惟仍說，「大人們還在協調」，對他而言，國民黨是零分政黨，存在對台灣一點沒有好處，民進黨有好、有不好的，尤其在全民執政包袱下，很多事不敢講，是個50分的政黨，面對有0分跟50分的政黨，大家希望去挑戰0分還是50分的，可以好好思考，他自己也正在準備，他的目標只有二件事，希望可以創造台灣人政府最大化，基進利益最大化。

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