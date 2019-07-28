鐵路勇警遭刺殉職 立委擬提案拉高妨害公務罪刑責

2019-07-28 10:55

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕鐵路勇警李承翰為保護列車乘客不幸遭刺殉職，引發各界對警察執勤安危的廣泛討論，為減少妨害公務案件發生、降低員警執勤危險，無黨籍立法委員趙正宇擬於下個立法院會期提案修法，增訂妨害公務罪刑責的「樓地板」為6個月以上，讓妨害公務者必須入監服刑，並將罰金從現行300元大幅提高為10萬元。

趙正宇提案指出，公務人員肩負行使國家公權力的重要工作，近來卻屢傳公務人員執勤時遭民眾蓄意攻擊，造成裝備毀損，甚至人員傷亡悲劇，例如今年7月鐵路警察遭乘客持刀攻擊致死、去年6月員警遭民眾攻擊導致腦震盪等，已嚴重打擊公務人員執勤士氣。

根據法務部統計，近3年涉妨害公務罪而遭判刑確定者共6035件，其中判處6個月以上有期徒刑必須入監服刑者僅63件，比率不到2%；換言之，在現行司法實務上，絕大多數妨害公務案件只需「罰錢」了事，難以嚇阻此類案件發生。

為提高嚇阻力，趙正宇擬於下會期提案修法，將現行3年以下的妨害公務刑責，調整為6個月以上、3年以下，並得併科10萬元以下罰金，藉此保障公務員執勤安全。

趙正宇解釋，由於目前妨害公務的法定刑度只有「天花板」而沒有「樓地板」，實務上法官多半會判處行為人6個月以下有期徒刑，符合可易科罰金的範圍，因此他希望修法設置「樓地板」，讓妨害公務行為無法再易科罰金，行為人全都必須入監服刑。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法