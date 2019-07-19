嘉縣環保局稽查人員遭攻擊 起訴施暴男

2019-07-19 19:17

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣環保局兩位稽查人員日前受理民眾陳情大林鎮上林里頂員林一處排水溝遭隨意棄置垃圾發出惡臭，到場詢問排水溝旁的民宅屋主簡姓男子時，竟遭簡男持鐵棍追打攻擊施暴，致其中一人受傷，嘉義地檢署分案偵辦後，今天依妨害公務罪起訴簡男，檢方痛斥簡男有傷害、妨害自由等前科，猶不知悔改，竟攻擊執法公務的稽查人員，公然挑戰公權力，建請法院從重量刑。

6月14日傍晚5時許，嘉縣環保局報案中心受理民眾陳情，指有人在大林鎮上林里頂員林7號外一處排水溝亂丟垃圾，環保局葉姓及莊姓稽查人員到場後，發現確有遭人放置垃圾，遂向頂員林7號訪查，民宅屋主簡男竟持鐵棍毆打葉員後，並追出門外，欲再攻導葉員及莊員，對兩人施暴，致葉員左側髖部挫傷。

事後，簡男被警方依妨害公務、傷害罪送辦，嘉縣環保局長張根穆也在6月17日偕同警方、大林鎮公所、雲林農田水利會、里長等相關單位人員到現場會勘，除為遭受暴力攻擊的稽查人員完成任務外，也宣示公務員代表國家執行公權力，不容許暴力行為挑戰。

張根穆表示， 經調查發現，被污染溝渠為農田水利灌溉溝渠，將依溝渠內污染物或垃圾蒐證追查行為人，一旦確認將依廢棄物清理法開罰，也請水利會儘速清除水利溝渠，遭棄置的垃圾，並將掩蓋於溝渠上樹林清疏；未來將架設錄影機蒐證，以防止任意棄至廢棄物行為，維護當地住戶環境衛生。

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