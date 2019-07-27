柯P酸賴清德「逃亡海外」 他怒轟：用惡意攻擊謀取大位

2019-07-27 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕藍綠兩大黨2020總統候選人大勢已定，但台北市長柯文哲的動向仍舊撲朔迷離，他日前在網路節目專訪中指稱，現在都連絡不到前行政院長賴清德，聽說他逃亡海外了。對此，賴清德初選時期發言人李退之痛批，這是「虛偽不實的惡意攻擊」，直言以這樣的行為謀取大位，實非台灣人民之福。

賴清德自從輸掉民進黨總統初選後，就轉為低調支持民進黨團結，以贏得2020總統大選，日前則與妻子在亞洲旅遊。沒想到柯文哲日前接受「YAHOO!TV鄉民大會」 節目專訪時，主持人讓柯文哲對幾位政治人物進行聯想，首題主持人拿出賴清德的照片，柯文哲竟說，賴清德應該逃亡海外了，因為現在聯絡他都說不在。

「國家領導人的素質不應建立在嘲諷攻擊的基礎上。」對此，李退之在臉書發文批評，柯文哲參選總統的傳聞不斷，但在藍綠參選人各自就位之際，「起手式竟然是嘲諷和虛偽不實的攻擊言論」，以這樣的行為謀取大位，實非台灣人民之福。

李退之說，柯文哲指稱賴清德逃亡海外的說法，已經超過對藍綠參選人「菜包草包」說的戲謔嘲諷，完全是虛偽不實的惡意攻擊。他反問，「難道柯文哲真的怕的是賴清德？怕賴清德在雲遊海外之後，練就了一身絕世武功，在光明頂上一掌劈了柯文哲？」

李退之酸諷，柯文哲夫人陳佩琪日前說的：「覺得可以幫人民過更好的日子，那就去做吧！」相對於柯文哲，格局似乎還高了許多，但如果用這樣虛假攻擊的套路要幫人民過更好的日子，大不妙矣！

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