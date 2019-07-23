挺柯文哲選總統？ 陳佩琪笑：他讚我「帶出去很加分」

2019-07-23 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲博取媒體曝光與聲量，近來火力全開砲轟

藍綠，讓外界認為是參選起手式。對此，柯妻陳佩琪今（23）日自爆，柯文哲昨天誇她「帶妳出去很加分耶！」讓她笑稱，「每年幫他賺三百萬，供應他衣食無缺， 哪一點不幫他加分！」

柯文哲至今未鬆口是否參選2020總統大選，但近來頻頻到外縣市參訪，妻子陳佩琪也陪同在側。陳佩琪今天在臉書寫道，假期除了公事，最近還常和先生一起去外縣市參訪，展開她醫學專業之外的學習之旅，先生昨晚回來，突然跟她說「佩琪，很多人都跟我說帶妳出去很加分耶！」她當下回說，「喔喔！是這樣嗎？那很好啊！」

陳佩琪透露，她心想「當然加分啦，我會把他換洗的衣物打點好，他要的常備藥隨身攜帶，帶我出去當然安心又加分囉！我除醫療專業外，還有做30年老媽子的經驗，每年還會幫他賺三百萬，供應他衣食無缺，哪一點不幫他加分！」

對於陪柯文哲到外縣市參訪，頻頻被問到「選總統」這議題，陳佩琪則認為，她一直是跟柯文哲說，「覺得可以幫人民過更好的日子，那就去做吧！你在什麼職位，對我沒差，尊重你的決定」，這也是她對柯文哲人生重大抉擇時的一貫態度。

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