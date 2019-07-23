柯P嗆綠「2014能贏不會讓我選」 王世堅打臉轟：說謊

2019-07-23 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來開砲「怨恨蔡英文」，遭名嘴姚立明痛批「忘恩負義」，因為連白色力量口號都出自於小英陣營，但柯反嗆，2014年台北市選舉如果民進黨打得贏，也不會讓他選。對此，民進黨北市議員王世堅打臉指出，當時整合民調的結果，民進黨姚文智也領先國民黨連勝文，怒批柯文哲說謊。

柯文哲日前開砲稱「我心裡滿怨恨小英」，聲稱如果總統蔡英文好好施政，就不會搞出這麼多問題，他也沒有選不選的困擾，但此番言論遭柯的2014年市長選舉競選總幹事姚立明怒批「忘恩負義」，要柯別忘記連「白色力量」這口號，當初還是蔡陣營幕僚幫他想的。

對此，柯文哲表示，2014年台北市選舉如果民進黨打得贏，民進黨也不會讓他選，所以也是按照當時民進黨最佳利益去決定，「只是他們沒想到柯文哲這傢伙不太聽話，也不是完全照他們的意思」。

但王世堅21日在三立節目《鄭知道了》表示，2014年民進黨整合的民調紀錄顯示，當時參加黨內初選勝出的姚文智，進行第二階段與柯文哲整合，那個整合民調的結論，「不只你柯文哲贏過國民黨提名的連勝文，我們本黨的姚文智也勝過連勝文」。

王世堅直言，柯文哲是在民進黨認為應該多吸引中間選民、吸引更多年輕改革力量之下，才接受他自稱的白色力量，並禮讓他參選。王世堅不滿地說，柯文哲這幾年靠著謊言，辜負了台灣社會的善良忠厚，「台灣社會這幾年來，在柯的謊言下姑息了柯文哲，縱容了柯文哲，因此才有今天的柯文哲，還可以在政治檯面上無理取鬧」。

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