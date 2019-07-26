政大宗教所創所所長蔡彥仁 24日晚肺腺癌病逝

2019-07-26 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕政治大學宗教研究所創所所長蔡彥仁教授，已於本月24日因肺腺癌病逝，訊息已由校方證實並發布，作家陳芳明更在臉書上發文哀悼：「人生不再相見，那滋味非常苦澀非常惆悵。」

國立政治大學歷史學系在臉書發訊指出，蔡彥仁教授為美國哈佛大學宗教學系博士，從1998年8月1日至2000年7月31日在該系擔任副教授，並從該年8月1日起轉調政大宗教研究所，在本月24日晚間9點32分，因肺腺癌病逝。

據靈鷲山介紹，蔡彥仁專長是宗教理論與比較，對於猶太教傳統、基督教傳統學識淵博，並在《台灣宗教研究》、《法鼓人文學報》、《新世紀宗教研究》均有發表論文，更著有《天啟與救贖：西洋上古的末世思想》書籍。

陳芳明今（26）日在臉書指出，聽到政大哲學系教授蔡彥仁病逝的消息，似乎無可置信。從前還住在政大宿舍時期，曾經好幾次與蔡老師一起走路上山。「去年，我還去他的研究室拜訪他，請教有關一些學術的問題」。

陳芳明提到，「他還推薦我去接觸幾位不同領域的學者。他的研究室在我的樓上，每次經過時，室內燈光都是亮著。那麼久沒有看見他，才知道他生病了。昨天獲知他病逝時，內心怵然一驚。經過他研究室門外，我佇足為他默悼。人生不再相見，那滋味非常苦澀非常惆悵」。

陳芳明臉書全文

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