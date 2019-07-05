鐵路警察李承翰殉職 呂秋遠：我們都會記得你

2019-07-05 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕鐵路警察李承翰為保護列車乘客不幸遭刺殉職，得年25歲，檢方今（5）日會同法醫對李員遺體進行解剖，初判李員致命傷為左腹部下腔靜脈被刺破，引發大量出血，最後不治身亡；律師呂秋遠對此沉痛發文哀悼：「我們都會記得你」。

台鐵自強號3日晚間發生鄭姓乘客持刀刺警案，25歲鐵路員警李承翰左腹遭刺致臟器外露，送醫時一度沒有呼吸心跳，漏夜開刀急救後恢復生命跡象，轉入加護病房後，仍因大量流血，4日早上7點半左右呼吸心跳停止，經搶救，仍然於8點27分宣告不治。

律師呂秋遠對此表示，「這是一件很令人難過的事情，因為可能發生在我們任何人身上」，人們面對生活都會有所不如意，「有些人選擇忍耐、有些人選擇放棄」，有些人會對家人發洩憤怒情緒，「甚至是攻擊來勸阻的第三人，包括警方」。

呂秋遠認為，若身邊的人有此情況，「處理不了就逃跑吧」、「別讓自己陪葬在別人的生活裡」，要請社會局、衛生局等公部門以社會資源介入，「我們還能做的，就是支持編列預算給社工、衛教體系」，在親友撐不住時提供他們支撐，自己撐不住時要有逃跑的機會。

呂秋遠強調，「我們都會遇到，只是運氣好不好而已」、「這位警察先生，謝謝你的付出，不只是家屬，我們都會記得你的」。

呂秋遠臉書全文

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