接收日產發行「鑽石救災獎券」 黨產會鎖定救總

2019-07-25 15:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對中華救助總會是否國民黨附隨組織，行政院黨產會將於8月13日召開聽證會，據黨產會調查，救總前身為「中國大陸災胞救濟總會」，由國民黨總裁蔣介石指示成立，曾以接收日產的鑽石當成發行「鑽石救災獎券」的獎品，吸引國人解囊解救大陸難胞。

黨產會查出，成立於1950年的救總，是由蔣介石指示內政部、國民黨中改會委員谷正綱所設立，救總過去兩大經費收入為政府經費補助、發行彩券對外勸募，目前憑藉收租每年收入上千萬元。

黨產會委員表示，黨產會近4個月來，調派多組人馬查閱國民黨及救總檔案資料，在「極機密」國民黨中央改造委員會工作會議紀錄中，找到國民黨交辦指派救總進行政治任務的證據，救總專門替黨處理外省難民、流亡黨工安置。

委員指出，救總當年也肩負對中國「心戰喊話」任務，1952年救總也研擬「港澳難胞問題解決處理意見」，建議要將18歲至35歲青壯年難民，編制成游擊隊送入中國打游擊戰。所需1700餘萬元經費，由政府統籌撥給救總，蔣介石在中改會裁示「原則上可行」。

不僅如此，救總曾以解救大陸旱災飢民為由，在1955年委託台銀發行「鑽石救災獎券」，從日產接收而來的閃亮鑽石為獎品，吸引民眾購買獎券，希望能解救苦難同胞。

委員提及，救總並非一般人民團體，憑藉黨國力量獲得大量公款補助外，連接收日產的鑽石都能拿去當「鑽石救災獎券」獎品，每張售價5元，共發行80萬張，特等獎為一顆17.02克拉鑽石，賣獎券所收款項全撥救總。

黨產會調查發現，政府曾撥款給救總在天母購置房舍，要安置流亡來台的西藏活佛，這一批不動產已被救總變賣獲利。過去我方設於香港調景嶺提供給難民就讀的學校，被香港政府收回後，幾百萬元補償費則全給救總，弔詭的是，90年代國民黨執政時，教育部卻編列經費，出錢處理該校教師資遣費。

「不當取得財產應收繳國庫！」委員指出，不單只是政府以前撥款給救總購買安置難民的不動產，立法院還編預算買房子送給救總，現在位在羅斯福路的裕民大廈辦公廳舍，將是黨產會調查及追討重點。

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