獨家》賤賣三中 黨產會：中廣將認定為附隨組織、中影低估20多億

2019-07-20 10:18

〔記者李欣芳／台北報導〕前總統馬英九擔任國民黨主席時涉賤賣國民黨產三中案，去年遭起訴，三中案除司法調查外，行政院黨產會也正調查國民黨的三中案，據悉，黨產會主要鎖定調查中影與中廣的財產爭議，黨產會在6月20日舉辦中廣案的聽證會後，規劃要將中廣認定為國民黨的附隨組織，正進行內部準備等作業程序，未來將釐清哪些屬於不當黨產，要命其移轉國有或追徵其土地出售價額。

在中影部分，黨產會認為國民黨出售中影時，中影的財產價值被低估，包括過去在台灣拍攝多部影片10幾億元等資產並未估進去，估計至少低估中影約20幾億元資產，黨產會發言人施錦芳說，國民黨是賤賣中影！

施錦芳說，國民黨出售中影與中廣資產，其實都與馬英九脫不了關係，中廣董事長趙少康雖說他只買中廣的頻道，沒有買資產，但當時中廣也有其他買主，為何只賣給趙少康一人？這是一樁合理、正常的交易嗎？

根據黨產會調查報告指出，中廣公司原為國民黨黨營事業，使用日治時期台灣放送協會於全台各地的廣播電台設備及土地房屋開展在台廣播事業，中廣經營廣播事業所需之經費、土地及頻道，於國民黨執政時期長期由國家挹注。

黨產會委員指出，黨產會調查發現，早在80年代，中廣在新北市三重、板橋、中和等價值10幾億元的土地，已被中廣變賣出售，但黨產會認為中廣當年不可能自己出資購買大批土地，懷疑這是由國家所出資讓中廣購買，而國民黨黨營事業中投公司後來出售中廣股權，雙方的合約訂有回溯條款，實際上要出售中廣的這項決策是由國民黨所拍板。

黨產會正調查中廣財產的來龍去脈，包括其早期的財產，以及中廣這幾十年來的獲利是頻道的獲利，還是資產的獲利？未來將進行閱卷等程序以及做內部討論後，就可認定中廣為國民黨的附隨組織。

有關三中案的中視，基於其資產較少且查不到具體資料，黨產會並未立案調查。

至於中影，黨產會在去年10月9日認定中影為國民黨附隨組織後，中影平日的營運費用須經黨產會許可，在中影相關資產命其移轉國有之前，黨產會要重新盤點調查中影的總資產，包括中影文化城、製片廠與中影所屬戲院等。

黨產會委員表示，中影資產被賤賣，過去黨產會在調查時，就有學者專家提出質疑，包括會計師認為中影每股股權的市值有100元，國民黨卻透過中投公司出售中影每股股權僅65元，這是明顯低估。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法