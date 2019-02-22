黨產會調查發現 救總拿公款買房 轉賣賺上億

2019-02-22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會最新立案調查，坐擁十幾億元資產的中華救助總會是否為國民黨附隨組織，經查後發現一九五○年代救總曾以援助流亡藏人名義，用政府補助經費於天母買房要安置活佛，解嚴後房產卻被救總出售，轉手賣出賺一億多元。

政府補助安置流亡藏人

據黨產會調查，成立於一九五○年四月的「中國大陸災胞救濟總會」（後更名為中華救助總會），基於反共國策，當年深受國民黨政府所掌控，專責處理安置受「中共暴政流落海外的中國人士」，許多取自國家資源購入的財產，至今仍掌握在救總名下。

黨產會委員透露，查出國民黨政府在五○年代有援助西藏抗暴義軍，中央政府也以公款補助救總，在台北市士林區天母天玉街一帶購買二處房舍，當做安置活佛或抗暴義軍領袖的住所。

兩處房舍一轉賣一出租安養中心

黨產會調查，救總當年在天母所購入兩層樓房舍，其中一處於二○○六年以一億多元轉賣力麒建設，救總再大手筆以二．七億元，向力麒買下位於北市力麒中正大樓的三層空間及車位；另一處安置活佛的舊房舍，則改建後出租給老人安養中心。

據悉，救總所購入和平西路上力麒中正大樓，正位於台灣第一名模林志玲住處「百達富麗」、「力麒麒御」豪宅附近，市場行情破億元，目前救總當起包租公，將部分樓層租給「歌德學院德國文化中心」，從早年藏人的房東，轉變成德國人房東。

對此，黨產會委員強調，救總對外雖稱已組織轉型，但救總問題實與救國團、婦聯會一樣，組織曾受黨國控制，據救總年報記載，絕大多數經費來自中央政府補助，也與婦聯會一樣分到國家影劇附捐款項，甚至連救總人事都由國家出錢。

委員指出，救總無疑是政府的附隨組織，因國民黨在戒嚴時代一黨獨大、以黨領政，救總自與國民黨脫不了關係，黨產會後續將深入調查，逐一追查其名下財產取得來源，該還給國家的就應歸還。

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