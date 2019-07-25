一彈一禁三補助 蘇揆拍板中高齡就業專法

2019-07-25 15:27

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣首部有關中高齡者就業的專法草案出爐，行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，為建構友善中高齡者及高齡者的就業環境，草案明訂雇主可以和65歲以上的高齡勞工簽「定期契約」，若有職場年齡歧視，最高可罰150萬元。這部專法若未來經立院三讀通過，也有利於退休軍公教投入勞動市場。

勞動部次長林明裕出席院會後記者會表示，目前台灣中高齡者的勞動參與率不及韓國、日本，台灣僅約62%，韓國與日本是接近65%、70%。台灣在職的65歲以上的勞工數量僅為28萬人，希望透過訂定專法，促進高齡與中高齡者的就業，逐年提升勞參率。

林明裕指出，這部專法有5個重心，分別是「一彈、一禁、三補助」。「一彈」，是彈性放寬雇主聘用高齡勞工繼續工作，可以用定期契約僱用，增加雙方彈性；「一禁」，是禁止對銀髮人才或高齡者差別對待；「三補貼」，是指政府對失業的中高齡者有相關失業救濟、對在職中高齡者或高齡者有職務再設計補助、對原雇主繼續聘用65歲以上勞工有獎助辦法。

由於台灣面臨少子化及高齡化的人口結構變化，55歲以上勞動力參與率明顯偏低。行政院會今天通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，以促進在職中高齡者延後退休，保障退休後重返職場的權益，使其享有公平工作機會。

根據草案的定義，「中高齡者」為年滿45歲至65歲者，「高齡者」為超過65歲者。為支持銀髮族退休後再就業，草案規定雇主可以定期契約僱用65歲以上勞工，不受勞基法限制；雇主應依所僱用的中高齡者與高齡者需要，協助提升專業知能，調整職務或改善工作設施，提供友善就業環境。

草案明定雇主不得以年齡為由而給予差別待遇，包括招募、分發、考績、升遷、薪資給付、退休、資遣等，若因年齡而有差別待遇，可罰30萬到150萬元罰鍰，且應公布負責人姓名，並限期改善，若未改善應按次處罰。

蘇貞昌在院會中表示，隨著高齡化及少子女化的人口結構轉變，15至64歲工作人口自2015年達到最高峰後開始逐年減少，為因應未來勞動市場可能出現的勞動力短缺的風險，希望提升各年齡層的勞動參與率。

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