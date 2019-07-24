「中高齡就業法草案」政院明拍板 65歲以上勞工可簽定期契約

2019-07-24 16:17

〔記者李欣芳／台北報導〕經催生多時，我國首部中、高齡者的就業專法將在明天出爐。政府為建構友善中高齡者及高齡者的就業環境，明天將在行政院院會通過「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，這部專法的一大亮點是明訂雇主可以和65歲以上的高齡勞工簽「定期契約」，打破現行「勞動基準法」65歲雇主得強制退休的限制。

受到少子化的影響，根據官方資料統計，去年工作年齡人口減少達10萬人之多，這項專法鼓勵中高齡者及高齡者投入勞動職場。

此外，勞動部目前針對雇主僱用45歲到65歲的中高齡勞工，提供在職訓練百分之百補助、職務再設計等補助，未來這項補助措施將擴大適用到65歲以上勞工。草案明定，特定行業的雇主繼續僱用已達法定退休條件、65歲以上高齡勞工，達一定比率、期間，將補助雇主，至於補助辦法將另訂。

據悉，勞動部草擬的「中高齡者及高齡者就業促進法草案」，已由政務委員林萬億完成審查，將提報明天行政院院會通過。

勞動部表示，這部專法是要營造一個友善中高齡者及高齡者的就業環境，至於有關補助雇主僱用已達退休、65歲以上高齡勞工，基於各行各業都可能65歲以上的勞工，因此將不會限定僅補助特定行業，各行各業都適用。

草案明定禁止年齡歧視，雇主不可對中高齡或高齡勞工有進用、薪資、解僱、離職、資遣、退休、考績或陞遷等方面的不利待遇，否則可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布公司名稱、負責人姓名、限期改善，屆期未改善者，得按次處罰。

同時，雇主對申訴或協助申訴的中高齡或高齡勞工不得有解僱、調職或其他不利處分。違反處2萬元以上、30萬元以下罰鍰。並公布公司名稱、負責人姓名，限期未改善者，得按次處罰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法