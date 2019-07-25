政院拍板投資青年就業方案 4年投入近95億元

2019-07-25 14:42

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天拍板「投資青年就業方案」，由勞動部統合8個部會資源推動「投資青年就業方案」，針對在校、應屆畢業、失業6個月以上、在職及非典型就業等青年，以4個面向48項措施，4年投入近95億元投資加值青年未來，至2022年青年失業率與整體國人失業率的倍數能下降至2倍以下。

行政院長蘇貞昌指出，青年是國家的重要資產，也是創新與進步的動力來源。儘管去年我國失業率3.71%，已創下2008年金融海嘯以來的最低水準，顯示就業市場穩定，其中15至29歲青年失業率（8.47%），雖也已逐年下降，但仍為整體國人失業率的2倍多，如何提高青年勞動參與率，及降低青年失業率，政府一向特別重視。

蘇貞昌表示，為使青年有效投入勞動市場，勞動部的「投資青年就業方案」，4年投入近95億元經費，從產業趨勢、職涯規劃、技能發展及就業服務等四大面向，依青年各階段需求，提供差異化服務。請各部會通力合作，掌握數位經濟、智慧製造等相關產業趨勢及技術發展，適時調整學校系科及人力培訓資源，規劃與推動相關產業人才能力鑑定，以協助青年走入新興就業市場。

蘇揆說，針對扶助各階段青年的亮點措施，包括青年參加5+2重點產業培訓，最高補助10萬元、尋職成功就業獎勵金3萬元、在職進修每3年最高補助7萬元，以及企業先雇後訓轉正職最高補助4萬5千元等，都請有關單位加強宣傳，切實幫助到真正需要協助的青年。

勞動部表示，對於在校與初次找工作青年，除預先強化於校園導入職涯輔導及就業服務資源，也擴大推動優質產學合作，逐年提升培訓（育）人數5%，強化青年學習課程與實務訓練，另補助參加5+2等重點產業訓練的80%自付額費用，鼓勵青年成為亮點產業轉型升級所需人才。

至於針對失業6個月以上青年，則推動「工作卡」，藉由盤點青年就業能力，以深度就業諮詢協助釐清適合的職涯目標。經過深度就業諮詢後3個月內成功找到工作且連續就業達3個月以上者，則發給3萬元尋職就業獎勵金。

勞動部表示，為協助非典型就業青年，例如派遣或部分工時工作者，一方面結合事業單位提供全時正職職缺供選擇轉職，並透過為期3到6個月工作崗位訓練，由職場導師一對一實務指導，強化職業技能，脫離非典型工作型態；並將辦理轉正職標竿企業經驗分享或表揚等活動，鼓勵要派單位均等對待派遣勞工。

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