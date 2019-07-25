酸韓國瑜不是庶民 柯文哲：庶民總統只是口號

2019-07-25 13:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受「YAHOO!TV鄉民大會」節目專訪，酸指高雄市長韓國瑜「庶民是裝的」，今天受訪竟然還繼續酸，「他（韓）本來就不是庶民」，喊庶民總統「就（只是）口號」。

由於柯文哲也評論，韓國瑜的選票延展性差，媒體問柯怎麼會有這種想法？柯文哲表示，其實越鐵粉，就會造成延展性、擴展性越差，這common sense（常識）。

那怎麼看柯粉呢？柯文哲坦言，「我的支持者是非常不穩固」，其實2018選舉，他做過研究，今年初到現在才6個月，支持國民黨、民進黨、中間選民做曲線圖，他說去訪問台灣民意基金會董事長游盈隆就知道，1月到7月，很明顯中間選民少掉了，「因為兩黨在初選，很清楚往兩邊拉」。

柯文哲說，他個人解讀是，兩邊拉但是很不穩定的結構，所以中間是風吹草動、藍綠歸位，會跑回去，但是calm down、冷靜下來，又會移回中間，這證明台灣洪永泰教授所講的板塊論是對的，但是這板塊非常不穩定。

至於為何選在九月一日這時間點表態？柯呵呵笑說，是因為假扮成高雄市長韓國瑜的主持人郭子乾提問，所以他解釋因為9月17日是登記參選截止日，但連署也不是一二三就有兩千個連署點，沒有那麼容易啦，要佈置連署點還要前置作業，他是跟對方說這概念，所以表面上是9月17日，不可能拖超過，但不可能說到哪天，說我們明天要兩千個連署點，一二三就變出來。

媒體又問，會用記者會的方式宣布？柯文哲只說，等我想要選再來跟你說怎樣宣布。

此外，根據《品觀點民調中心》25日發表的民調，如果台北市長柯文哲請辭參選2020，台北將面臨改選局面，曾以3千票飲恨的國民黨參選人丁守中將如願當選台北市長。

聽到該結果，柯文哲僅笑說，「噢，這樣喔，你會投給他嗎？」沒有多做回應。

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