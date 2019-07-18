談2020 柯文哲：蔡英文可想像 韓國瑜不可測

2019-07-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日接受媒體專訪時表示，他可以想像蔡英文總統連任的境況，但高雄市長韓國瑜卻是不可測，「我實在想不出來」。

柯文哲昨被問到過去曾說如果蔡總統做得好的話可以支持她，現在覺得她做得好嗎？柯只是看著媒體，笑而不答。

外界解讀，柯文哲在藍綠各自歸隊下，就算參選也很難有贏的機會。對此，柯文哲則指「思考點不一樣」，他思考的是台灣的下一步怎麼辦。他表示，如果蔡英文繼續幹下去，她已經做了三年多了，大概國民所得二萬二、三千美元，人民也不會出現餓死的現象，當然有些後面可能的併發症，但韓國瑜完全不可測，「韓國瑜我實在想不出來」。

對於韓流現象，柯在專訪中直言，「韓流」的三個支撐點，第一個為「深藍」，第二個是地方家族、派系，第三個是最大的「Loser（失敗者）」。對於「Loser」，他昨天辯稱，韓國瑜現象不是韓國瑜的問題，要倒過來看其背景，就好像在看香港反送中事件，真的是因為一條法令，就造成一百萬人上街頭嗎？當然不是。

柯指出，同樣道理，不是韓國瑜一個人的問題，那個背景為什麼會形成，一根火柴丟過去，如果沒有汽油在那裡，那根火柴就熄了啊！他重申，電影「武狀元蘇乞兒」最後一幕很重要，是給所有執政者的警惕，如果皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐。

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