郭粉「寧投柯不投韓」 藍委促整合

2019-07-19

吳敦義隔空溫情勸說 盼郭不要脫黨

〔記者陳昀、彭健禮／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選落敗後神隱出國，未表態支持韓國瑜也沒表明未來動向，但郭粉在臉書發動「絕不投韓」，批評韓國瑜的言詞也更激烈。黨籍立委透露，有些「郭粉」不能接受韓國瑜，「寧願投給柯文哲」，盼黨內儘速整合，否則明年必敗。

國民黨主席吳敦義昨受訪時，也向郭台銘溫情喊話，盼郭不要脫黨。吳說，郭是國民黨非常尊重的同志，對國家也有很多貢獻，不希望郭對國民黨、國家非常好的感情，有閃失或變動，「這是我們的期待！」

林為洲籲韓積極調整路線

對於黨內整合，國民黨團總召曾銘宗建議，韓國瑜可以考慮採納其他四位初選參選人及前立法院長王金平的主要政見，並聽取對方意見，有助於整合，更重要的是，高雄市政一定要做好，才能拓展其他選民，否則「不整合必敗」。

立委林為洲表示，初選前比較積極表達意見的是韓粉，初選後卻反過來，郭粉常在黨籍立委臉書表達不滿意見，因此整合是韓國瑜現階段最重要的功課，但整合不是喊喊團結、跟其他參選人見面，其支持者就會轉而支持，韓國瑜必須積極調整路線，用論述、政策及言行來證明，自己可以跨越韓粉以外的領域。

陳學聖認為郭不會輕言放棄

立委陳學聖認為，以郭台銘縱橫商場多年經驗來看，郭不會輕言放棄，相信他會持續觀察情勢發展，國民黨必須完成整合，才能降低郭台銘參選機率。韓國瑜週一至週五都在高雄，黨中央應居中協助，讓資源、人都加入，接下來只要韓國瑜的副手、國政團隊能讓人耳目一新，相信各方選票就會回流。

不具名立委指出，確定由韓國瑜出線後，部分國民黨支持者有不小反彈，這些人大多是國民黨的知識藍、經濟選民，除了不喜歡韓的「草包」風格，認為「沒未來感」，也有很多人是討厭韓身邊的地方派系，這些人寧願投給柯文哲，也不願支持韓，郭粉社群近期更喊出「絕不投韓」，讓人擔憂。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法