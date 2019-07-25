台灣連10年獲人口販運防制評比第一 副總統點名「她」居功厥偉

2019-07-25 12:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部「防制人口販運國際工作坊」今日開幕，邀集全球近40個國家的專家、學者及官員共商人口販運防制議題。副總統陳建仁致詞時提到，台灣連續10年獲美國國務院人口販運報告評比第一級，是政府與民間攜手的成果，也是因為總統蔡英文在2006年擔任行政院副院長時頒布了防制人口販運計畫，此後各界不分朝野、通力合作，讓台灣在防制成效上逐漸獲得國際肯定。

陳建仁指出，人口販運問題是世界普遍承認嚴重違反人權的行為，聯合國已訂定人口販運議定書，歐盟執委會也有相關防制策略，意味著透過跨國合作，才能有效防制人口販運。

陳建仁提到，總統蔡英文在2006年擔任行政院副院長時，就頒布防制人口販運計畫，通令中央各部會及地方政府辦理防制業務，至今已13年，這段時間國內不分朝野、通力合作，讓台灣在防制人口販運成效也逐漸被國際社會肯定。

陳建仁表示，台灣有能力及意願積極參與全球性新興議題，例如支持2018年諾貝爾和平獎得主穆拉德創立的「娜迪雅倡議」，以及去年民間發起無國界醫院行動，推動台灣第一場以醫療貢獻方式進行的國際外交，此外政府也積極跟各國簽署打擊各式犯罪的合作協定，代表台灣願意和世界各國共同維護安全和秩序。

內政部長徐國勇指出，近年來參與人口販運防制工作坊的國家越來越多，今年更特別是有包括教廷及國際明愛會20幾個國家參與，這代表台灣的人口販運防制讓人肯定。

徐國勇也提到，一般人口販運報告的評估方式都是用「3個P」，包括「Prosecution」（起訴）、「Prevention」（預防）及「Protection」（保護），台灣現在則提出了第4個P，也就是「Partnership」（夥伴關係），全球化時代讓很多國家的體制更加開放，但也會有犯罪團體、恐怖組織會利用開放去進行犯罪活動，因此我們需要國際合作，夥伴關係當然就非常重要。

內政部指出，為了回應美國2019年人口販運問題報告的建議，並配合聯合國所訂的7月30日「反人口販運國際日」，此次特別舉辦為期2天的工作坊，預計探討「國際防制人口販運趨勢」、「企業社會責任及漁工剝削探討」、「區域聯防人口販運」及「他國防制人口販運策略及案例」等4大主題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法