經濟表現亮眼 陳建仁：放心加碼投資台灣

2019-07-17 12:55

［記者謝武雄／桃園報導］亞洲台灣商會聯合總會26屆年會今天在大園喜來登飯店舉行開幕典禮，近千位來自亞洲各地台商齊聚一堂；副總統陳建仁致詞時指出，國際挑戰雖然嚴峻，但台灣經濟表現依然相當亮眼，今年GDP成長率會超過2％，過去3年來，包括google、Amason、Microsoft 、Facebook等企業都看到台灣發展的潛力，所以都踴躍來台投資。

陳建仁說，蔡英文總統上任後，為追求國家永續發展，積極推動各項的改革，致力推動前瞻基礎建設，還有5+2創新產業，包括生技醫藥、綠能、智慧機械、國防、物聯網、循環經濟跟新農業等產業，強化台灣全球競爭力，維持國內經濟成長動能。

陳建仁也提到，為因應美中貿易戰帶來的衝擊，政府去年就積極推動歡迎台商回台投資方案，也吸引眾多廠商的青睞，現在更加碼提出歡迎台商回台投資2.0，還有根留台灣及中小企業投資等加速投資方案，來嘉惠更多廠商，這3大方案會提供6000億元優惠貸款額度，而且進行滾動式檢討，讓台商朋友可以更加放心加碼投資台灣。

他說，目前回到台灣投資的方案，已經有89家台商通過審查，投資金額超過了4400億元，能帶動至少有4萬人的就業機會。

最後陳建仁也呼籲台商朋友協助政府推動經貿外交，促進商機交流及產業連結，並跟政府合作發展台商服務體系，相信以台灣企業的活力，一定有機會與能力來做全新的經濟布局。

亞洲台灣商會聯合總會26屆年會從16日起一連4天在大園喜來登飯店舉行，16日監事、常務理事會議，17日則是開幕典禮及各項專題演講，中午由經濟部設宴、晚餐則是立法院設宴款待，18日則是產業座談及理監事改選，最後1天則是桃園1日遊活動。

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