要選爬樹抓蚊子的人當總統嗎？ 王定宇一句話笑翻全場

2019-07-24 21:26

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕擔任國防外交召委的立委王定宇，晚間到南投縣草屯鎮山腳里集會所，就「香港雨傘運動到反送中與台灣的關係」跟草屯鄉親演講，談到台灣2020大選的重要性時，問在場滿滿的觀眾：「大家要選爬樹抓蚊子的人當2020的總統嗎？」引起全場大笑，他說，疾管署發有可升降觀測攝影鏡頭的工具，實在不必爬樹才知有無蚊子。

立委王定宇是應南投縣立委蔡培慧之邀，到草屯鎮山腳里集會所演講，近300個座位全滿。王定宇說，香港當初由中國收回後，所謂的一國兩制，50年不變，根本很快就變了調，香港產業有6成在中國人手中，靠3成的香港人在賺錢，中國人要到香港搶奶粉炒房，香港人若要買房，平均1坪售價要美金5萬2000元。

現在的香港貧富差距嚴重，人民沒有選舉自由更無言論自由，以前說要拚經濟現在經濟和民主都失去，今晚來很多長輩，大家都希望兒孫幾十年後仍有自由選擇的權利。香港導演杜汶澤就說「支持暴政的人，沒有一個是無辜的！票投國民黨，台灣變香港」。

王定宇話鋒一轉，問現場觀眾：「各位鄉親會選3層樓高的樹去抓蚊子的人，當2020的總統嗎？」此話一出全場大笑。他說，事實上疾管局有發可升降觀測工具，而高雄淹水後韓總失蹤20小時，韓國瑜說母親不舒服，卻沒說去看她，高雄市新聞局長說「市長在南部」，事實上是去台北老爺酒店見蘇起。

邀王定宇到草屯演講的立委蔡培慧說，王定宇是最關心國防和外交的委員，才邀他來談這個話題，香港看似與台灣很遠，但當初中國接收香港一直喊「拚經濟」，但拚到現在沒有說話的自由，貧富差距愈來愈大，這給台灣一個警惕，台灣要拚經濟，更要拚民主。

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