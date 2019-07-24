PK神力女超人！ 民進黨協調「這2人」徵召出戰

2019-07-24 19:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕明年立委選舉，民進黨在南投第二選區（濁水溪線7鄉鎮市）仍未推出人選對戰「神力女超人」國民黨立委許淑華，民進黨南投縣黨部今天召開縣代表大會，會中提案推薦黨籍水里鄉長陳癸佑，以及縣黨部前任執行長曾琮愷，交由黨中央協調2人，以徵召方式推出最終人選，盼能儘快定案，備戰明年大選。

民進黨水里鄉長陳癸佑，上月因黨內遲遲無人表態參選立委，率先宣布投入立委選舉，盼獲黨內徵召參選，近期卻因尚未獲得徵召，因而在臉書宣布「不等待徵召」，將以無黨籍參選到底，引發綠營基層焦慮與反彈。

曾琮愷說，若由他出戰許淑華，可透過擅長的網路宣傳發動議題，爭取年輕選票，加上他從政沒有包袱，可望在選戰中開創不一樣的局面，盼能獲得陳癸佑的認同，禮讓他參選，倘若最後無法代表民進黨參選，他也會全力為陳癸佑輔選，共同打拚贏得勝選。

陳癸佑則說，他身為黨員，為了黨的和諧，願意配合黨部的決議，將會與黨中央進行協調，全力爭取出線機會，但他已宣布參選到底，若屆時不選，恐違背政治誠信，假如最後未能獲得徵召，也會以無黨籍參選到底。

民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠說，陳癸佑與曾琮愷都是黨內優秀人才，才會建議黨中央能協調2人，決定最強人選，由於立委選舉攸關明年總統大選，因此民進黨在南投第二選區，絕對不會缺席。

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