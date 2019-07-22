挑戰立委許淑華 南投小英競選幹部點名「小鋼炮」

〔記者謝介裕／南投報導〕2020年總統、立委選舉在即，南投縣立委選舉方面，國民黨已進入戰鬥位置，惟民進黨在立委選舉第2選區人選仍未敲定，曾擔任蔡英文2016總統選舉竹山競選總部的總幹事李真訓、執行長林一郎及縣黨部執委的李秋榜等3人，打算在24日民進黨南投縣黨部召開代表大會時，聯手提案建議中央徵召有「小鋼炮」之稱的縣黨部前任執行長曾琮愷返鄉出征。
南投縣立委選舉區分第1選區（烏溪線6鄉鎮）及第2選區（濁水溪線7鄉鎮市），國民黨將由現任立委馬文君及許淑華2人尋求連任，民進黨第1選區則是由不分區立委蔡培慧應戰，第2選區儘管水里鄉長陳癸佑表態參選，但因對外放話就算未獲提名，也要以無黨身分參選到底，形同趕鴨子上架的強硬姿態，反而引發基層綠營人士反彈，才會將希望寄託在曾琮愷身上。
李真訓、林一郎、李秋榜等3人表示，曾琮愷是非傳統型參選者，善用時事議題、網路空戰，堪稱是小英競選連任過程中，最佳的側翼攻擊手，屆時，便可望將韓國瑜選戰發言人許淑華牽制在南投，讓許無法分身為韓助選而到處趴趴走。
其次，曾琮愷具有創造議體的能力，可炒熱整個選戰氣氛，除了外溢拉抬第1選區參選人蔡培慧以外，也可為尋求連任的小英總統帶來加分效果。
況且，適逢香港「反送中」事件，曾琮愷也前往香港參與反送中遊行，更凸顯捍衛台灣主權及本土核心價值的形象，包括2019台灣加入ＷＨＯ宣達團，他也是成員之一，加上年僅30多歲，也可吸引年輕世代的肯定及支持，進而成功達到挑戰「神力女超人」許淑華的連任之路，屆時，選戰開打激起的火花，勢必精彩可期！
曾琮愷指出，他目前在彰化縣立委黃秀芳服務處擔任副主任，對於選戰及選民服務都不陌生，同時也做好參選的準備，哪怕在南投縣藍大於綠的艱困選區中，勝選機率微乎其微，但只要黨部及地方需要他，隨時他都可義無反顧披掛上陣。
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曾擔任蔡英文總統選舉的南投縣竹山競選總部的總幹事李真訓及執行長林一郞，聯名建議民進黨中央徵召前南投縣黨部執行長曾琮愷返鄉參選立委。（記者謝介裕翻攝）
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民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，對本土核心價值堅守不移。（記者謝介裕翻攝）
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民進黨前南投縣黨部執行長曾琮愷，對本土核心價值堅守不移。（記者謝介裕翻攝）