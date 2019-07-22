挑戰立委許淑華 南投小英競選幹部點名「小鋼炮」

2019-07-22 10:31

〔記者謝介裕／南投報導〕2020年總統、立委選舉在即，南投縣立委選舉方面，國民黨已進入戰鬥位置，惟民進黨在立委選舉第2選區人選仍未敲定，曾擔任蔡英文2016總統選舉竹山競選總部的總幹事李真訓、執行長林一郎及縣黨部執委的李秋榜等3人，打算在24日民進黨南投縣黨部召開代表大會時，聯手提案建議中央徵召有「小鋼炮」之稱的縣黨部前任執行長曾琮愷返鄉出征。

南投縣立委選舉區分第1選區（烏溪線6鄉鎮）及第2選區（濁水溪線7鄉鎮市），國民黨將由現任立委馬文君及許淑華2人尋求連任，民進黨第1選區則是由不分區立委蔡培慧應戰，第2選區儘管水里鄉長陳癸佑表態參選，但因對外放話就算未獲提名，也要以無黨身分參選到底，形同趕鴨子上架的強硬姿態，反而引發基層綠營人士反彈，才會將希望寄託在曾琮愷身上。

李真訓、林一郎、李秋榜等3人表示，曾琮愷是非傳統型參選者，善用時事議題、網路空戰，堪稱是小英競選連任過程中，最佳的側翼攻擊手，屆時，便可望將韓國瑜選戰發言人許淑華牽制在南投，讓許無法分身為韓助選而到處趴趴走。

其次，曾琮愷具有創造議體的能力，可炒熱整個選戰氣氛，除了外溢拉抬第1選區參選人蔡培慧以外，也可為尋求連任的小英總統帶來加分效果。

況且，適逢香港「反送中」事件，曾琮愷也前往香港參與反送中遊行，更凸顯捍衛台灣主權及本土核心價值的形象，包括2019台灣加入ＷＨＯ宣達團，他也是成員之一，加上年僅30多歲，也可吸引年輕世代的肯定及支持，進而成功達到挑戰「神力女超人」許淑華的連任之路，屆時，選戰開打激起的火花，勢必精彩可期！

曾琮愷指出，他目前在彰化縣立委黃秀芳服務處擔任副主任，對於選戰及選民服務都不陌生，同時也做好參選的準備，哪怕在南投縣藍大於綠的艱困選區中，勝選機率微乎其微，但只要黨部及地方需要他，隨時他都可義無反顧披掛上陣。

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