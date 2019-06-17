挑戰神力女超人？南投綠營前執長：不求戰也不畏戰

2019-06-17 08:17

〔記者謝介裕／南投報導〕2020年總統、立委選舉腳步日益逼近，民進黨在南投縣立委選舉第2選區參選人選仍未敲定，引發基層黨員焦慮、不安之際，縣黨部執委也是竹山鎮雲林里長李秋榜，建議中央徵召縣黨部前任執行長曾琮愷，曾也回應說，假使黨部及地方真需要他，也絕對會義無反顧返鄉披掛上陣。

南投縣立委選舉區分第1選區（烏溪線6鄉鎮）及第2選區（濁水溪線7鄉鎮市），國民黨早就分別提名現任立委馬文君及許淑華2人尋求連任，民進黨第1選區則是由不分區立委蔡培慧出征應戰，第2選區迄今仍是處於「找嘸人」的狀態。

李秋榜指出，適逢香港「反送中」事件，更凸顯曾琮愷過去參與國際捍衛台灣主權的鮮明的形象，包括2019台灣加入WHO宣達團，他也是成員之一，加上年僅30多歲，善用時事議題、網路空戰，說不定也能如韓國瑜在高雄市長選戰中掀起的韓流般，在國民黨完全執政的南投縣激起讓人意想不到的浪花，成功達到挑戰「神力女超人」許淑華的連任之路，也不可謂是不可能吧﹗

民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠說，下屆立委選舉攸關總統大選佈局，儘管老家位於集集鎮的曾琮愷，也十分優秀，但黨部目前仍以濁水溪線的縣議員羅美玲、賴燕雪、陳翰立、陳昭煜等4人，列為最優先考量，除非他們都無意願，才會與中央商議徵召其他人選。

目前在彰化縣立委黃秀芳服務處擔任副主任的曾琮愷表示，他秉持「不求戰也不畏戰」原則，哪怕在藍大於綠的艱困選區中，勝選機率微乎其微，但只要黨中央一聲令下，他隨時可返回南投家鄉參與下屆立委選戰。

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