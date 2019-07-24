柯P施政滿意度大降 議員：市民知道市長無心市政

2019-07-24 19:07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市研考會今公布6月民調結果，各局處首長（市府團隊）滿意度為4成8，柯文哲個人施政滿意度從去年12月5成9下降到5成1，北市研考會坦言，市長個人與施政團隊滿意度首次呈現脫鉤，認為影響主因可能是香港反送中事件、國民兩黨初選等外部事件。但議員認為，市民對柯文哲表現不滿，所以民調才會掉這麼多，柯無心市政，當選7個多月來都在外縣市趴趴走，市民都看在眼裡，認為就算沒有柯文哲當市長也沒差！

台北市議員簡舒培表示，民調可發現，市民對市長的表現不滿，所以民調才會掉這麼多，柯市府牽拖是反送中所造成，但其他縣市也同樣的狀況，但人家為何就可以維持在高檔？就是因為柯文哲無心市政，表現不好市民也不會客氣的反映心聲，局處很用心，但市長不認真就會拖垮整個台北市政府的成績。

至於市民最不滿意的部分是公共工程建設，簡舒培說，台北市不少市場改建案都延宕，大巨蛋到現在都還未有解決方案，若柯文哲真的這麼認真，為何至今這些公共議題都沒有進展？尤其是大巨蛋停工至今，市府竟不要求遠雄具體改善方案，卻配合遠雄召開秘密會議，這些市民都看在眼裡。

議員游淑慧表示，市長個人與施政團隊滿意度脫鉤很正常，但通常都是市長滿意度會高於施政團隊滿意度，這次柯文哲個人滿意度竟低於施政團隊滿意度，確實罕見，代表市民滿意市政但認為施政和市長無關，有沒有柯市長都無所謂，柯當選後的7個月來，常離開台北市到其他縣市趴趴走，甚至還出訪以色列、美國、日本參訪，慢慢市民就會知道柯只是想選總統，台北市就算沒有柯文哲當市長也沒差。

由於柯市府認為反送中讓柯的滿意度下降，游淑慧指出，反送中不會影響到柯文哲，反送中時柯沒講什麼，且他只是台北市長，做這份民調時題目也都和市政相關，受訪者清楚的知道民調是市政滿意度，研考會不敢講是因柯文哲身心都不在台北市，被市民認為他對市政無心的事實。游淑慧表示，柯文哲無法解決大巨蛋、8年5萬戶公宅也跳票，都讓市民認為，柯文哲連任對市政根本沒有幫助。

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