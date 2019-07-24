網友最想問》桃機免稅商品「最賣」排行榜

2019-07-24 13:15

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕國安局官員涉嫌利用總統出訪走私近免稅菸，引發國人關注，不少網友好奇，民眾出國最喜愛購買的免稅商品到底有哪些？據瞭解，旅客選購免稅菸、酒、精品以七星、約翰走路及GUCCI最多，不過每位旅客所能攜帶入境的免稅商品都有一定限額，超過免稅數量獲金額都要主動申報，以免受罰。

暑假期間是國人出國旅遊旺季，旅客回台免不了在機場購買免稅菸、酒自用或贈送親友，根據統計，旅客出國購買最多的免稅菸品牌為「七星」（MEVIUS），其次為「大衛杜夫」（Davidoff）；至於酒類則以「約翰走路」（Johnnie Walker）及「麥卡倫」（Macallan）2個品牌威士忌數量最多。

至於民眾最愛購買的精品為GUCCI、COACH的皮包，另外，TOM FORD的彩妝品、喬馬龍（Jo Malone）的香水以及Kiehl's 契爾氏的保養品也很夯，旅客詢問度最高的免稅商品。

提醒民眾，雖然菸酒、香水、名牌包等商品都能享有免稅價，但是都有一定的限額，例如菸酒方面，每位民眾入境最多攜帶免稅酒類1公升，捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅，超過免稅數量，應主動向海關申報通關，未依規定向海關申報者，超過免稅數量之菸酒由海關沒入，並由海關分別按每條捲菸處新臺幣（以下同）500元、每磅菸絲處3000元、每25支雪茄處4000元或每公升酒處2000元罰鍰；精品及化妝品、香水免稅額則為台幣2萬元，應稅物品超過2萬元就須主動向海關申報，未依規定向海關申報遭查獲者，超額部分將予以沒入。

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