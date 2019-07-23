盧秀燕突取消明天出席房交會 原因是…

2019-07-23 23:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市兩大不動產開發商業同業公會正在舉辦「台中房地產交易博覽會」，台中市政府原本通知媒體，市長盧秀燕明（24）日將到場參觀，但今晚又通知取消行程。由於北屯區太原段社會住宅基地今天標售，民代抨擊盧秀燕「賣地炒房」，取消行程是否與此有關？市府新聞局長吳皇昇說，市長是要去拜訪議員，行程配合議員時間調整而更動，外界不必想太多。

台中市政府舉辦首屆台中購物節，首獎千萬豪宅由台中市兩大不動產開發公會集資購買，兩大公會正在舉辦「台中房地產交易博覽會」，聚集超過70個優質建商，展出90項建案，號稱規模全國最大。

市府今天下午發出採訪通知，盧秀燕明天將參觀房交會，盼藉此「行銷台中宜居城市，吸引更多人移居台中」。但晚上又說先前的行程有誤，另傳送「正確版」的行程，上面已無參觀房交會行程。

而北屯區太原段140地號土地原本規劃為社會住宅基地，該社宅案停辦後，市府將土地公開標售，今天以38億元標出。民進黨市議員江肇國說，他上個月議會質詢時就揭露，盧秀燕上任5個月即賣掉53億的土地，再加上這次的38億，盧上任不到7個月，就已狂賣90多億的土地，不但超過前市長林佳龍4年的總合，還連社會住宅用地都賣掉！

外界因此質疑，盧秀燕變更行程，是否與被外界批評「賣地炒房」有關？吳皇昇解釋，市長希望在議會開議前拜訪所有議員，由於議員提出許多市政建設意見，市長答應有些議員會再去第2次，因此最近都在密集拜會議員，明天因為有議員調整見面時間，市長配合更動行程，以議員為第一優先，外界不必想太多。

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