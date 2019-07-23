國安人員涉走私免稅菸 監委促立案追查

2019-07-23 22:56

〔記者謝君臨／台北報導〕國安局少校吳宗憲、張恒嘉涉走私免稅菸被羈押禁見；監察院國防及情報委員會多名監察委員，今巡察國安局及特勤中心，並就該案詢問國安局；對此，國安局表示將全力配合調查，目前仍在搜集相關資料，會再以書面資料答覆；據悉，監委高涌誠已要求各相關單位就其行政調查報告進行查覆，將立案展開調查。

據轉述，今天上午，10多名監委巡察國安局及特勤中心，與談重點在於了解國安局對於總統候選人的維安措施，其次則是就走私菸品案進行釐清；國安局指出，因檢察官正在進行偵查，他們會在不違反「偵查不公開」的原則下，盡量提供監委行政調查資料，由於有一部分不在國安局權限範圍內，會再以書面答覆。

據了解，監委高涌誠十分關注此案，但目前尚未立案調查，主要原因在於司法機關已在偵查，為了避免干擾檢察官辦案，要等檢方偵查到一個段落，才會進行後續的行政調查，釐清此案是否有相關單位及人士涉及行政違失責任。

不過，據監院人士透露，高涌誠已請監院業務處協助，要求國安局、國安會、關務署、交通部、航警局（安排禮遇通關部分）及移民署等單位，先就各機關內部的行政調查部分做查覆，近期將正式立案展開調查。

時代力量立委黃國昌爆料，指吳宗憲涉嫌利用總統蔡英文出訪機會，訂購9200免稅菸，金額達645萬元，存放於華航管制的免稅品倉庫中，再趁蔡總統返抵國門時，企圖藉由國賓特殊通關禮遇夾帶入境，疑為走私牟利；關務署清查後表示，數量為196箱9800條。消息曝光後，蔡總統震怒責令偵辦。

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