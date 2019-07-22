澎湖縣政府精簡人事 4年內精簡145人

2019-07-22 22:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉宣示4年內縣府臨時人員精簡25％，人事處長許明質今日在縣務會議報告今年將精簡7%、49人，4年共精簡145人。賴峰偉要求各局處落實考核機制，淘汱不適任臨時人員遇缺不補，新增業務以局處內水平移撥為原則。

許明質表示，目前以縣籌款（公務預算、基金）僱用的專業臨時人員、一般臨時人員總共有582人，分4年精簡25%共145人，各年度精簡比率為7%、7%、6%及5%。賴峰偉指出，過去幾年許多中央經費補助的專案臨時人員，補助結束後人員應解聘，但礙於人情因素卻持續僱用，造成縣府人員大量增加，縣府每年必須支付臨時人員人事費約3億9000萬元。

賴峰偉強調，未來專案臨時人員不僅必須落實依契約期限解聘，而且必須嚴格評估專案的必要性，有實際需求，才向中央申請補助，因為即使是中央專案補助，縣府仍必須負擔一定的配合款。縣府今年度出缺不補人員共10人，未來除非必要性業務人力，臨時人員以遇缺不補為原則，各局處有人力需求則水平移轉。他希望各單位主管加強考核，主動淘汱不適任人員，發揮留良汰劣功能。

許明質指出，精簡因應策略應從審核機制、源頭掌控、追蹤管理及落實推動4方面著手，希望各單位落實目標管理及自主管理，提早就局處內業務人力進行評估，妥善規劃因應。做法以出缺不補為原則，並建立跨局處水平移轉平台，統一溝通協調，由近4年新僱用臨時人員水平移僱。

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