獨家》遭老蔣下令以「幽靈法律」處死 促轉會平反林志森罪名

2019-07-22 14:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為平復司法不法，行政院促轉會7月依法重新調查，戒嚴時期林志森、王濟甫2人刑事有罪判決，發現當年被處死的中校參謀林志森，罪不致死，卻遭前總統蔣中正2度要求改判，最後軍審竟用已失效的幽靈法律「軍機防護法」判死；促轉會指出，判決秉承老蔣意志，國防部猶如蔣中正之傀儡。

促轉會依「促進轉型正義條例」進行調查，查1950年同案被告共8人，其中2人無罪，方克華、吳鶴予、江愛訓3人已依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例獲得補償」，但林志森、王濟甫2人並未獲得處理。

促轉會調查，林志森生前為東南軍政長官公署第4處中校參謀，主管補給業務，他與聶曦是同學，在抗戰期間與前國防部中將參謀次長吳石相識，因將舟山67軍的武器統計表4張交由聶曦轉交吳石，捲入吳石共諜案遭判死。

至於王濟甫為空軍上尉參謀，他是吳石妻子的堂弟，王因親戚關係收到吳石致函囑咐，代為收集各國空軍組織、飛機性能等材料。

事後，王遂於空軍圖書館抄錄相關資料分3次寄送，並在吳石住院期間探視時，受吳石誘談我國空軍各大對番號、駐地及飛機種類，最後被軍審判處5年徒刑。

促轉會決定書提及，林志森、王濟甫所受有罪判決，係秉總統的意志作成，違反「憲法」權力分立、審判獨立原則。

據悉，該案當時軍事審判官在1950年5月擬判，方克華、江愛訓原為吳石舊部，雖交予吳石各項機密文件，但不知吳已是匪諜...林志森所犯罪名雖與方、江相同，但交付之物較為重要，「然亦不能證明其為故意」，擬比照方、江兩犯量刑加重，處有期徒刑10年。王濟甫因過失洩漏機密，擬依法減處有期徒刑2年6月。

不料，該判決上呈給蔣中正後，遭老蔣退回要求重判，1950年8月軍審復判「王濟甫因過失洩漏職務上，所知悉軍事機密之消息，處有期徒刑5年。林志森交付職務上所保管之軍事機密文書，處無期徒刑，褫奪公權終身。」

離譜的是，該判決再上呈給蔣中正後，老蔣直接以代電核定：「本案被告…林志森…應改處死刑。…王濟甫…准悉照簽判辦理可也」。

促轉會質疑，軍法判決呈由軍事統帥核准的作法，應於行憲後即告終止，卻被延續至憲政時期，「受軍事審判軍、民之生殺予奪，均操於總統蔣中正之手。」

促轉會強調，暫不論是否符合犯罪構成要件，「軍機防護法」自1950年1月1日起失效，但合議庭卻不當適用「軍機防護法」第1條規定，分別判處林志森死刑、王濟甫5年徒刑，顯然違反自由民主憲政秩序、公平審判原則，應依「促轉條例」規定，撤銷刑事有罪判決。

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