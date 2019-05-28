爬耙子幫你寫的日記！ 促轉會邀當事人看驚悚檔案

2019-05-28 14:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日公布一段「被監控者訪談」預告片，該影片談及，官方首度邀請3位在1980年代大學校園被監控的師生，閱讀自己當年被情治單位監控所記錄而成的檔案，並揭露國民黨政府在威權統治時期，在校園佈建「抓耙子」監控師生的情況。

促轉會指出，2019年4月24日是值得記錄的一天，這是台灣第一次有人得以親眼目睹30多年前的自己，在校園中被情治單位監控的檔案，翻看這些30多年前泛黃的卷宗，有點像是翻看自己30多年前青春歲月的記憶，只不過，這不是被監控者自己寫的日記。

促轉會所邀請的3名被監控者，在當時為台大社會系學生的林國明、當年為台大法律系學生的謝穎青，及當年為學生社團講師的楊碧川。

促轉會提及，被監控者在檔案中可以看見，幾年幾月幾日下午幾點和誰在哪個冰果室吃冰，看見自己母親的來信，甚至可以在檔案中看見自己的居家平面圖，這就是1980年代的校園監控。

促轉會指出，翻閱這些檔案被監控者將第一次知道，當年是哪個老師、哪個同學、哪個朋友、哪個鄰居在當「告密者」。

據了解，調查局以威脅利誘手段，讓校園裡的同學和師生彼此監視的紀錄；被監控者謝穎青在影片中表示，自己學弟妹剛進台大，就莫名其妙被吸收，變成調查局的通訊員。

檔案顯示，情治單位不僅擁有林國明的「國立台灣大學學生調查表」，知道他家情況及財產多寡，也掌握楊碧川的人生經歷，楊更被寫進「政治偵防案件動態彙報表」中。

抓耙子在檔案描述，「楊某看不起康寧祥之類黨外人士，認為他們太急躁，美麗島事件時，施明德曾找過楊某擔任南部某服務處主任，楊某嫌施某等太激進而未接受...」

此外，另一份校園檔案更為驚悚，內文提及一位叫做楊日的內線同志，負責在「海雷專案」中監控小馬。

民國73年5月14日，楊日深獲小馬信任，並獲邀留宿，楊日便藉機繪製小馬住處宅內裝飾圖提供給情治單位，調查局為使楊日發揮偵防成效，貼近小馬蒐取不法事證，更擬對楊日實施單訓方案。

促轉會強調，當年還有將人帶到賭場詐賭，再以欠賭債為由脅迫對方就範，這些手法和黑社會完全沒有兩樣，而校園監控會一路延伸到服役當兵，甚至到出社會之後，所以涉案的告密者及受監控者高達數萬人之多。

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