淹水時韓國瑜都在... 粉專PO出這圖嗆「根本不關心高雄人！」

2019-07-21 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕日前高雄市大雨引發水災，高雄市長韓國瑜19日晚上在二級災害應變中心的會議結束後，被抓包現身飯局，接下來便神隱快20個小時，直到20日下午4點半才現身勘災，引發不少網友批評，有粉專就提到韓國瑜去年823水災也曾「跳舞助選」。

去年8月23日降下暴雨，高雄因豪雨成災，隔日時任民進黨高雄市長參選人陳其邁及國民黨參選人韓國瑜都有到災區勘災，但其中韓國瑜卻在早上參加議員競選歌曲發表會時上台跳舞，當時引發不少議論。

而今年7月19日的暴雨也讓高雄陷入淹水困境，韓國瑜在當天晚間開設二級災害應變中心，沒想到會議結束後竟然被發現他現身在高雄市餐飲職業工會的廚藝展飯局現場，而行政院副院長陳其邁則頂著風雨到高雄視察，即便市府回應廚藝展飯局是「既定行程」，但比較之下仍讓許多網友傻眼。

臉書粉專「只是堵藍」就發出今年和去年淹水時韓國瑜引起爭議的行為照片，表示「去年韓導是高雄市候選人，淹水的時候跳舞唱歌不亦樂乎，而今年淹水竟然也在飯局喝酒不亦樂乎，還神隱20小時」，怒嗆韓國瑜根本「不關心高雄人」。

許多網友看了相當認同，紛紛留言表示「可憐了沒投韓導的高雄人」、「果然一路走來 始終如一，吃喝玩樂，是韓導」、「我是覺得，他可以去選康樂股長」、「他當市長是高雄人自己的選擇，罷不罷免他也是高雄人自己的事」，有網友則理性回覆「去年不是市長，不關他的事情，但今年如此，難辭其咎。」。

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