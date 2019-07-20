誰是市長？韓國瑜今神隱 陳其邁又忙著視察

2019-07-20 13:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕誰是高雄市長？高雄市昨天暴雨後，正牌的高雄市長韓國瑜今天神隱，沒有公開行程，反倒是行政院副院長陳其邁從昨晚起，忙著在高雄各地視察，今天又走訪仁武、岡山等地。

由於昨天高雄豪大雨，韓國瑜取消預訂今天前往台中的拜廟拚選舉行程，但他今天沒有公開行程，一早也未參加0719豪雨第二次工作會議，究竟人在哪裡？

媒體今早詢問高雄市新聞局長王淺秋，韓國瑜今天人在高雄嗎？王淺秋頓了一下回說：「人在南部」。

另方面，行政院副院長陳其邁得知高雄淹水，昨晚就已趕回高雄視察，今早又前往仁武區曹公新圳澄觀橋、岡山區潭底里潭底排水、岡山區土厝排水及前峰子滯洪池等地視察。

陳其邁中午透過臉書表示，雖然今天雨勢較昨天減弱，但經濟部災害緊急應變小組目前仍維持一級開設。水利署第六河川局同仁很辛苦，緊盯著水位，他們一整晚都不敢睡。雖然西南氣流已有減弱趨勢，但台灣西南方外海仍有雷雨胞正在發展，提醒大家仍然不能大意。

陳其邁也強調，行政院積極推動前瞻計畫的「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，對高雄地區核定補助19.2億元，分別用於後勁溪排水系統、林園排水系統，以及愛河排水的整治，並辦理疏濬清淤作業及增購移動式抽水機。「中央會與地方合作，加速解決淹水的問題」。

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