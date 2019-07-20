不滿雙子星案遭駁回 柯文哲抱怨中央：很不好的示範

2019-07-20 11:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕經濟部投審會以「有國安疑慮」駁回台北雙子星開發案，讓台北市長柯文哲耿耿於懷。柯文哲今日受訪時被問到與中央相關合作案，柯文哲再提雙子星案，語氣滿是抱怨，直言雙子星是一個很不好的示範，「你（指中央政府）說經濟部跟投審會是不同機構，但對老百姓來講都是政府一體，雙子星那件事情我一直覺得實在不是很好」。

對於中研院國家生技園區聯外道路案，市府幕僚放消息是國發會逼北市府買單8億元預算的聯外道路案，但查證後預算仍由中央負擔，改由北市府自行申請，柯昨受訪稱，看中研院搞了很久，就直接幫他們做好了，藍綠議員批評柯企圖混淆視聽。今早柯文哲出席獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會，會後受訪被問到此事。

柯文哲表示，不想再被浪費時間，還要寫一個計劃去內政部營建署等他申請通過，再從中央補助款去扣，直言中央補助款本來就要給的，既然都是花自己的錢，乾脆也不去申請直接做，「做完以後，反正到時候就看你們良心，要給多少算多少。」

與中央在施政上的隔閡，包括台北雙子星案、大巨蛋，柯文哲直言，對於雙子星的抱怨是這樣，「你要不准我也不會去跟你抱怨，但是你不要花5個月好不好？」

柯文哲抱怨，雙子星是一個很不好的示範，是經濟部先發給一個證明，證明不是中資才有資格來進行資格標，得標以後再說有國安疑慮，而且是有中資造成國安疑慮，「當然你會說經濟部跟投審會是不同機構，但是對老百姓來講都是政府一體，坦白講說雙子星那件事情我一直覺得實在不是很好。」

柯文哲表示，他自己的個性是，「你擋我我就繞個彎繼續走，可是你不要浪費我5個月時間」，未來要走仲裁，再來行政訴訟，「我跟你講，上一次郝龍斌時代雙子星，單單告來告去法院就走了2年半，現在這要走法律程序，他看運氣不好也是2年半，不曉得到什麼時候去。

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