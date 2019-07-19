傻眼！高雄大淹水 韓國瑜明卻北上「拜會大老」 網轟爆

2019-07-19 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選日前落幕，由高雄市長韓國瑜出線代表參選2020總統大選，而韓國瑜明（20）日將北上台中，拜訪過去幫過他不少忙的地方派系「紅黑派」，不少網友看了超傻眼，紛紛搖頭「高雄被放生」。

綜合媒體報導，「紅黑派」過去幫過韓國瑜不少忙，過去初選過程中，顏清標就曾現身高雄參加餐廳的開幕典禮，也被詢問到是否「支持韓國瑜」，小聲回答「有啦有啦」，之後也多次公開挺韓，而過去在韓國瑜的造勢大會中，「紅黑派」就曾在檯面下全力動員，和台中市議會國民黨團共同為「挺韓」付出。

韓國瑜預定明天上午將北上台中展開「感恩之旅」，到清水紫雲巖和大甲鎮瀾宮參拜，下午再由國民黨立委沈智慧領頭拜訪其他市區廟宇，清水紫雲巖和台中地方派系「紅派」龍頭張清堂頗有交情，大甲鎮瀾宮董事長顏清標則身兼「黑派」大老。

有網友在PTT上分享了這個消息，不少網友看了超傻眼，紛紛留言，「又要競選行程囉，史上最爛市長」、「黑金復活，還沒選上就這樣了選上後會怎麼樣」、「高雄淹水？市長忙著烙跑選總統，沒空」、「高雄被放生」、「跑選舉行程比較重要？」、「替高雄人感到無比悲哀」、「高雄真的可悲，被這低能草包放生」。

高雄傍晚積水逐漸退去，不過氣象局晚間仍持續對高雄等地發布大雷雨警示，因此韓國瑜在晚間近8點時決定取消明天的台中行程。

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