出席阿扁簽書會 陳致中批韓國瑜親中、仰北京鼻息

2019-07-19 19:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統陳水扁今天在典華會館大直旗艦店舉辦新書《堅持：陳水扁口述歷史回憶錄》簽書會，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中也抵達現場，他受訪時說，高雄市長韓國瑜是親中、仰北京鼻息的候選人，2020大選將是決定台灣路線與中國路線的關鍵時刻，這是基層許多支持者共同的想法，我們無論如何應該要守護台灣的主權與主體路線，尤其是在香港反送中之後，更警惕我們一定要把台灣守護住。

陳致中強調，就連外國媒體也都認定，國民黨總統參選人韓國瑜是一個親中且民粹的候選人，韓國瑜對中國的態度非常曖昧，甚至是仰北京鼻息，不但不聲援反送中，而且對於中國國家主席習近平版本的一國兩制也說不清楚，雖然韓國瑜自稱是中華民國的堅定支持者，卻走進中聯辦，相信台灣意識的支持者「打死也無法接受」。

對於民進黨應該推出什麼最組合來打2020選戰，陳致中說，前行政院長賴清德在基層很有號召力，很多人認為賴有堅強的意志力與執行力，這對民進黨而言是重要的資產，他認為，蔡總統要有胸襟去整合，甚至可以去拜訪賴清德，「一次不成就去兩次，誠意打動天！」

陳水扁今天僅簽書，並未受訪，不過，簽書過程中一度有支持者在場邊高喊「阿扁加油」、「阿扁無罪」等口號，現場工作人員疑似擔心阿扁如今身分敏感，連忙出言制止，隨後阿扁即進入休息室休息。

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