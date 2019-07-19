盧秀燕率民政局訪海線議員 楊典忠：好康建設都放北北屯區

2019-07-19 21:07

〔記者張軒哲／台中報導〕消弭中市城鄉差距！台中市長盧秀燕今日率民政局長吳世瑋等人拜訪市議員楊典忠服務處，楊典忠準備地方知名小吃阿婆粉圓冰與鹹蛋糕招待市長，並要求新市府要重視海線特色名產與建設發展，別將目光都集中在市中心，把好康建設都放北北屯區，呼籲市長要均衡區域發展。

台中市民政局陸續拜訪66位議員，盼傾聽地方意見，致力均衡區域發展。市議員楊典忠表示，過去縣府時代，很多嫌惡設施都放在縣區或縣市交界三不管地帶，台中火力發電廠就是一例，結果好康建設都集中在市區，縣市合併後才逐漸有改善。但是捷運藍線、鐵路高架化、污水下水道系統、會展中心、運動中心等重大建設，還是以市區為主，海線很多重大建設進度落後，嚴重影響區域發展，他希望市長務必重視與改善。

楊典忠提出兩大項建議，短期以高美濕地無障礙通道與公共廁所，希望能在4年任內完成，海線37條已徵收未開闢道路，南山截水溝101年蘇拉颱風至今，第1期還未完成，梧棲大排、安良港大排、清水大排整治要重視水質改善，清水運動中心9年未動工，清水眷村文化園區修復與再利用，鹿寮商圈與舶來品商圈的振興商機，提升清水區自來水管接管率，希望儘速能有進展。

市長盧秀燕說，一座進步的城市不是在比區域大小或是設施先進與否，而是應該著重服務的深度，讓城市公共設施更加友善，她認爲高美濕地無障礙設施應該優先處理。

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