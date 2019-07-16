告別式被道士壓倒 楊瓊瓔盼出書記錄從政趣聞

2019-07-16 22:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市副市長楊瓊瓔與立委洪慈庸今晚先後參加豐原警分局民防義警聯誼餐會，兩人被預料將再度競逐中市第三選區立委席次。楊瓊瓔會後與警員、記者提及多年跑場的趣談，其中以被中暑暈厥的「道士」壓倒在地，令她永生難忘，生動詼諧重述多年趣談，讓人笑到噴淚。

楊瓊瓔說，從20多歲從政30餘年，歷任省議員、立委與副市長，跑遍婚喪喜慶場合，也見過無數生離死別與人生百態。自己親身經歷的奇聞軼事頗多，但很少人有被穿道袍的「道士」壓倒經驗。

她指出，多年前擔任省議員時期，在盛暑熱天，至台中市烏日區學田里參加告別式，當時她公祭完，正彎腰想摸一下喪家的3歲孩童，突然感到被泰山壓頂，原來是身材壯碩的道士全身癱軟，壓在她身上，一旁的家屬趕緊將他們拉起，隨後她研判是天熱高溫，道士中暑了。

眾人趕緊將師公的道袍脫掉，她連拍師公臉頰，彈了幾下耳垂，「老大，快點醒來啊！」還好師公有回應，結束一場虛驚。

楊瓊瓔說，當時自己還很年輕，但也發現因為早期道士服是尼龍材質，太悶熱，加上告別式場地是鐵皮覆蓋帆布的簡易會場，才會出現道士中暑的窘境。

楊瓊瓔說，趕場的趣聞頗多，也協助處理多起意外的國賠事件，見到人世無常，希望有機會可以出書，跟大家分享親身的閱歷。

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