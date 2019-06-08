洪慈庸怒了 批台中市副市長楊瓊瓔這件事…

2019-06-08 20:55

〔記者張軒哲／台中報導〕明年立委選舉剩半年多，頗受關注的台中市第三選區，可望重演上屆兩名女將再度對決戲碼，台中市副市長楊瓊瓔近日動作頻頻，持續於個人臉書「好立委楊瓊瓔」貼文，潭雅神后4區居民盛傳她將重回立委戰場，再度與現任立委洪慈庸交鋒；洪慈庸今天認為，楊瓊瓔若要投入選戰，應當先辭去副市長一職。

市議員周永鴻說，自己去年尚未被黨內正式提名，就先辭民政局長職務。楊瓊瓔若要再選立委，當然要先辭掉副市長，畢竟市政資源這麼多，她到地方跑行程，行政主管都要陪同，這樣很不妥。

洪慈庸說，帶職參選現職以外的公職，本就是不應該，這也是時代力量一貫的立場。楊瓊瓔是行政首長，至今卻仍然以「好立委」名義公開發言，不免讓民眾感覺是利用行政資源準備選舉，對民眾而言，是對納稅人民不負責，也是不正義的事情，這種長年的陋習和風氣應該被端正。

洪慈庸說，國民黨與時代力量的資源落差非常大，傳統派系政治影響力與地方的耳語攻擊也非同小可，加上行政首長布局選舉又有行政資源加持，這場「現任對現任」的挑戰，已可預料會更加艱巨、資源的不平等會更強。自己撐過3年多，接下來也不會放棄，繼續以認真問政、服務清廉為價值，用理念守護新政治的成長。

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