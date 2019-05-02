洪慈庸加碼六項回應 打臉「自稱立委」的楊副市長

2019-05-02 22:55

〔記者張軒哲／台中報導〕立委選戰提前開打？時力立委洪慈庸今日質疑，曾任后里立委的副市長楊瓊瓔，未亟力替后里爭取。楊瓊瓔晚間在「好立委 楊瓊瓔」臉書PO文嗆「年輕人為選票變質」，為此，洪慈庸也在臉書貼出六項回應，打臉楊瓊瓔不顧后里地方觀光發展，竟還以「好立委」身分發言，盼就事論事、勿打烏賊戰。

由於外界認為楊瓊瓔將於明年立委大選於台中市潭子、大雅、神岡、后里選區再度挑戰洪慈庸，今日兩個女人戰爭似乎提前開打。洪慈庸貼文指出，當初花毯節選在后里，一大考量是紓解新社塞車。將花毯節與花海的時間地點都錯開，能避免新社花海交通難以負荷，對北台中整體發展也較好。她舉出2016、2017年后里花毯節參觀人次，分別破146萬跟172萬，質疑何必讓后里少一個活動，卻讓既有的新社花海大塞車？

針對楊瓊瓔提出，「林佳龍市長當時將花博后里場地一分為三，才是不顧后里發展，洪慈庸還沒有反對」。洪慈庸則表示，花博場地變更是為了「保護石虎棲地」，不僅沒有反對理由，反而應該支持。

另外，楊瓊瓔與盧秀燕市府團隊積極攬功的「2020台灣燈會」，洪慈庸也打臉回應，「2020台灣燈會是交通部觀光局主辦，感謝台中市府提出申請爭取，也感謝中央拍板辦在台中。包含花毯節及在地這幾年的發展，都是在地民意代表共同的爭取和希望」。

洪慈庸呼籲，不要受到質疑就拿他人私生活甚至是婚姻來大做文章，也不必以輩份之差拿「年輕人」掛在嘴邊，對其他公職人員說教，就事論事沒有這麼難！她也希望，不要受到批評就指他人「為選票」；並質疑楊瓊瓔身為副市長卻還以「立委」的名義公開發言，可能需要說清楚到底是副市長身分，還是立委候選人的身分發言？

洪慈庸貼文一出即引發廣大網友熱烈迴響，網友紛紛留言回應「副市長還可以順便選立委呢，台灣的黨派到底有多少為人民服務的純度高一點的?」、「原來那位是副市長。真的跟盧特助一樣以為自己還在當立委呢。」、「換位子就換腦袋阿，做對自己有利益的事」，更有網友大罵「說的好像盧大媽好像也不是為了選票，選前一直騙，選後空汙不甘我的事」。

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