逢「龍」必反！花毯節重返新社 洪慈庸怒斥不顧后里發展

2019-05-02 17:30

〔記者張軒哲／台中報導〕立委洪慈庸2016年爭取「台中國際花毯節」移師后里環保公園舉行，參觀人數驚艷。新任市長盧秀燕宣布將花毯節改回新社，洪慈庸呼籲，盧市府切勿「逢龍必反」，並提醒副市長楊瓊瓔，曾擔任后里民代卻未替后里觀光發展爭取權益！市府指出，如今花博圓滿落幕，市府考量花卉活動應合併舉辦，規模盛大才有聚焦效果，對新社、對后里、對整個台中都是好事情，決定重返新社，市府施政沒有藍綠之分。

洪慈庸指出，后里區是台中花卉故鄉，后里環保公園前身原為聯合垃圾場荒廢地，經林佳龍市長活用規劃，轉型成為教育、生態、環保和花海景觀示範園區，透過花毯節移師后里環保公園，成功串聯2018世界花博成為另一個觀光亮點。考量活動接駁運輸，她也成功協助市府爭取交通部補助經費，讓旅客能舒適、安全更省時的到后里參訪花毯節。

洪慈庸表示，花毯節移師后里環保公園舉辦兩屆，活動參觀人數與整體觀光成效相當好，帶動后里觀光發展，盧秀燕上任後各項政策大轉彎，連花毯節也要改回新社舉行，美稱搭配新社花海活動，實際卻是放棄后里發展。她也呼籲，尤其是曾擔任后里民代的楊瓊瓔，從未見她替后里鄉親爭取建設、也未協助地方觀光發展，實在令市民太失望。

台中市府新聞局長吳皇昇表示，歷年來的花毯節都是結合新社花海舉辦，而前年的花毯節移師到后里，是因為前市府規劃要替台中花博暖身，才首度移至后里環保公園舉行，去年則因與台中花博撞期而停辦一次。如今花博圓滿落幕，回歸活動初衷決定重返新社，市府施政沒有藍綠之分，「除非你自己先這樣想，然後才誤會別人都這樣做！」

吳皇昇表示，楊瓊瓔持續關注后里發展，也督導各局處進行包括后里在內的台中花博各園區永續保留及活化，目前持續進行中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/