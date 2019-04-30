台中花毯節重回新社 今年再與花海合辦

2019-04-30 14:03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中國際花毯節過去都與新社花海合併舉辦，3年前移到后里花田綠廊舉行，新社區長林淑惠、新社區農會總幹事羅文正今日都呼籲台中市政府讓花毯節回到新社。台中市長盧秀燕當場宣布，今年台中國際花毯節將回到新社舉辦，希望為新社創造商機。

市府市政會議今日移師新社區公所舉行，林淑惠進行區務簡報時表示，往年新社花海結合花毯節，觀光人潮帶動周邊經濟，根據農委會種苗場統計，新社花海參觀人次在2015年達306萬人，創造周邊經濟效益19.億元，但花毯節2016年移到后里後，新社花海參觀人次降到170萬人，周邊經濟效益降為11億元；2017年參觀人次只有95萬人，周邊經濟效益僅5.4億元；期許花海再度結合花毯，激活新社商圈經濟。

羅文正也說，當初花毯節移到后里舉辦，是為了替台中花博暖身，如今台中花博已經閉幕，希望花毯節移回新社，花毯節與新社花海結合，才能達到相乘效果。

盧秀燕表示，她認為新社是「台灣的普羅旺斯」，不僅氣候宜人、風景美好，且有豐富的人文風情，市府未來要大力行銷新社觀光，由於台中國際花毯節與新社花海對新社經濟很重要，她宣布今年國際花毯節會回到新社，與新社花海一起舉辦，希望透過活動吸引全國民眾到台中玩，也期盼農會、周邊商家共同合作，一起為新社創造商機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/