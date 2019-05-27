洪慈庸緊咬盧秀燕社宅政策 網酸：再問就推給中央負責

2019-05-27 23:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕立委洪慈庸近日猛批台中市長盧秀燕社會住宅進度開倒車，並揭露「北屯太原段」相關文件，證實準備與廠商解約。面對洪的連珠炮，盧市長突提蓋「捷運社宅」，洪質疑她閃躲問題，再PO文痛批「花太多時間四兩撥千斤」，網友則大酸「再問下去他就要中央負責了XD」。

盧秀燕日前指出，社宅依需求滾動檢討，除北屯東山段因老樹保育議題調整，北屯太原段同區有多處社宅，將調整至需求度高的西屯國安段，其餘各案依期程興辦，「非但不會停，還要繼續擴大」，台北市興建很多捷運宅，市府也在考慮蓋捷運社宅，讓居住社宅交通方便、地理位置優越，而不是都選在偏遠地區蓋社宅。

洪慈庸今（27）日於臉書發文指出，北屯太原段社宅解約被揭發後，盧秀燕市長急拿另一個行政區的西屯國安段來「擋箭」，說要移過去多50戶，如今又突然加碼說要做捷運社宅，盧秀燕這幾天來從未針對問題回答，她批盧「花太多時間四兩撥千斤」，並再提3問題要市長回答。

洪慈庸痛批，盧市長面對質疑的態度就是東拉西扯，第一時間被NGO質疑開倒車時竟說謊回說進度照常，馬上被她踢爆北屯太原段解約之後，又再擠牙膏式地回應，現在又突然跳出捷運社宅。洪慈庸無奈表示，這要不是不了解政策，就是一點誠意都沒有。

此貼文一出，網友紛紛在臉書下留言表示「再問下去他就要中央負責了XD」、「台中在跟高雄比荒謬」、「台中選了一隻只會嘴炮的燕子」、「女版韓國瑜」、「政治三寶啊！高雄，台中跟宜蘭⋯⋯」、「會住宅政策別被建商遊說阻擋」。

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