再槓洪慈庸！楊瓊瓔發文挺中市府公務員 仍不鬆口選立委

2019-07-13 12:09

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市副市長楊瓊瓔今日在臉書PO文針對時代力量立委洪慈庸連日痛批台中市府社宅議題，她在臉書表示「之後的每一天一直到選舉結束，一定會不斷地看到這種影射、質疑、攻防或鬥爭，但是我一定要承擔起散發正能量的責任」。反而令人聯想，是否還沒要表態選立委。

楊瓊瓔今日在臉書貼文表示「幫鄉親做事，我一直保持平常心。新政治要靠身體力行，我就是這樣的人！二十多年來我為台中服務從來沒有間斷，無論是省議員、立法委員、前立法委員或是副市長，對我來說都一樣，另外關於社會住宅規劃的部分，新聞局已經說得很清楚，所以這不是我要談的。媒體記者們都很辛苦，選舉時期總是要特別關心各種未來可能的發展，把所有人的動態都推測設想一番，我都感恩關心也尊重。但政治不能只有選舉，和瓊瓔相處久的都知道，只要是為地方好，軟硬兼施也要為鄉親做到，天公疼憨人，瓊瓔有機會協助市政推動，那繁榮大台中應該是首長和民代不分黨派、不分藍綠的首要任務。這段時間以來，真正讓瓊瓔掛心的是，每天在辦公室裡認真規劃的基層公務員同仁們，不管市長是誰，都一樣努力為市民妥善運用每一分資源，他們的心情會不會感到沮喪和挫折？他們會不會因此就膽寒又失望，會不會選舉快到了，就不再願意積極為市政工作付出？」

「我告訴自己，之後的每一天一直到選舉結束，一定會不斷地看到這種影射、質疑、攻防或鬥爭，但是我一定要承擔起散發正能量的責任：繼續鼓勵身邊的所有專業中立的公務員同仁，為打造『富市台中新好生活』目標努力。」

但此文也讓人聯想，楊瓊瓔是否還沒要表態投入台中市第三選區立委選戰。楊瓊瓔表示，今天臉書文章只是有感而發，是要替市府事務官發聲，不能每到選舉前就亂扣事務官帽子，他們工作業務量都很繁重。至於自己何時表態，媒體每天都在揣測，地方鄉親也有關心，在還沒宣布參選之前，仍會兢兢業業扮演自己的角色，如果確定要參選會跟大家宣布。

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