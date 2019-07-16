金門副縣長終於到位 縣府戰鬥團隊成型

2019-07-16 22:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天主持縣府所屬機關首長聯合佈達交接典禮，新人事包括副縣長黃怡凱、秘書長陳朝金、消防局長翁宗堯、防疫所長林政道、稅務局長翁自保及養工所長吳志偉；楊鎮浯期許同仁敢為敢守，一起攜手為金門更好的未來努力。

聯合布達交接典禮在縣府多媒體簡報室舉行，縣府1、2級主官、管、鄉鎮長及學校校長等100多人觀禮；縣府1名待退級的員工私下表示，難得這一批新人舉手宣誓時，沒有過去幾乎每逢布達就有人「放砲」的窘況，把誓詞中「絕不浪費公『帑』（ㄊㄤˇ）」唸成公「ㄋㄨˇ」非常刺耳，語畢，同坐周圍都莞爾。

楊鎮浯說，很感謝原金門防疫所所長莊謙恭，願意在金門正值非洲豬瘟疫情嚴重威脅的險峻情勢中，繼續站在第一線捍衛金門防疫及相關的食安工作。消防局局長楊肅凱任內，除了奠定消防局非常好的內部氛圍，更多次在全國防災救災演習屢創佳績。另外，肯定才卸任的縣府秘書長張忠民，是位敢為敢守的漢子；其實敢為不難，敢守，才真的是考驗。

楊鎮浯說，一直強調的「找回價值、開創新局」，具體的說，就是傳承、改革、發展。就像從這些退休前輩身上看到的精神，要繼續傳承下去，而不因社會的多元與改變，這些傳統的價值就不被重視，傳統勇於任事的精神還是要繼續在公務人員身上體現，除了傳承，也必須改革。

舉例來說，以往地區籌編預算，通常採計畫審核，預算無上限，只要計畫通過審核，就可以編列預算，所以會看到預算不斷的堆疊上去；今年度開始，縣府籌編明年預算採用額度制，額度制的概念，並非限制每一個單位的用錢，並不是要大家少花錢，而是要讓每一個單位認真審視內部的資源，當資源有限的時候，手上業務就要視輕重緩急分清楚。

採用額度制時，手上資源是固定的，當業務多的時候，就必須認真回頭檢視，是否每一件業務都有它的必要性？透過資源盤點，做出最有效率的分配。

楊鎮浯強調，縣府做了這些調動，儘管外界議論紛紛，仍會堅持走對的路；希望透過這樣的改變，讓執行力提高，讓資源能夠更有效率的使用。

縣府這1波新人事的學歷，6人中有1人是大學學士，其餘5人都是碩士；原稅務局代理局長翁自保獲得真除，原秘書長張忠民兼代的縣府建設處處長遺缺，即日起由副處長文水成代理。

坊間指出，懸缺半年的副縣長人選終於到位，秘書長又後繼有人，可以確定楊鎮浯的戰鬥團隊成型，至於楊團隊未來否能帶領金門「開創新局」，鄉親拭目以待。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法