金門近4米緬甸蟒清晨襲殺6母雞 消防弟兄手到擒來

2019-07-07 20:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣1戶辛姓養雞戶，今天早上6時許巡察雞舍發現6隻母雞不翼而飛，四下查看，驚見1尾身體如成人大腿粗的緬甸蟒藏身置物間，消防局派出3名大漢才將這尾「偷吃客」活逮，丈量的結果，這條緬甸蟒身長383公分、創下今年9年來新紀錄。

辛姓養雞戶日前發現雞舍有雞短少，今晨發現6隻飼養的母雞又不翼而飛，已經心裡有數，趕緊通報金寧消防分隊，金寧鄉代表李開陣聞訊也到場幫忙。

消防弟兄在雞舍旁的置物間木板，果然發現1尾身有斑紋的蟒蛇窩在板子與牆隙間，一旁是牠受到驚嚇產生緊迫而吐出的雞屍；3名消防弟兄分別用工具箝制蛇頭，合力按住牠不停游動的身軀，抓起塞進捕蛇袋。

金門縣野生動物救援暨保育協會下午派出獸醫檢查蟒蛇的身體狀況，消防弟兄說，這隻蟒蛇似乎已大傷元氣，不若早上被發現時「很凶」；儘管體力快放盡，但對於有人員靠近，牠仍張開血盆大口示威，不時吐出蛇信。經過丈量，是1尾身長383公分、重24.3公斤的雌性緬甸蟒，這是金門自2010年進行蟒蛇相關研究以來，所發現的最大個體。

除了今天發現的緬甸蟒，住在金城鎮舊金城1戶人家也於5日上午發現1尾長193公分、重3.9公斤的緬甸蟒，也吞了一隻母雞；縣府建設處表示，一般緬甸蟒會以小黃腹鼠為食物，研判緬甸蟒是追逐小黃腹鼠到雞舍，對雞下手。抓到的緬甸蟒將移交縣畜試所暫時收容照顧。

縣府建設處農林科長鐘立偉說，緬甸蟒個性溫馴，也很怕熱，夏天會選擇在夜間出沒，鄉親若發現緬甸蟒闖入民宅，可以電話「119」向消防局或「1999」向縣政府尋求協助。

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