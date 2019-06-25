稱一國兩制已實現 金門立委陳玉珍：台灣只是地名

2019-06-25 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（25）日針對大法官人事案進行審查，無黨籍金門縣立委陳玉珍詢問大法官被提名人楊惠欽時，稱「台灣只是地名」，並表示中華民國已經實行「一國兩制」。

綜合媒體報導，立法院臨時會全院委員會今（25）日針對司法院大法官人事案，行使人事同意權進行審查。期間前國民黨籍、現以無黨籍當選金門縣立委的陳玉珍，在詢問大法官被提名人楊惠欽時，提問「台灣是否為國家？或是地名」？

楊惠欽回答：「台灣這個詞沒有出現在憲法中。」對此，陳玉珍回應，「該憲法已不符合現實，是抱殘守缺」。她並指出，台灣對她而言「只是地名而非國名，不應該把一國兩制視為毒蛇猛獸，因為中華民國已實施一國兩制」。

事後陳玉珍受訪時，針對質詢內容進行說明道：「我的認知，我的國家就是中華民國，我是中華民國福建省金門人。我從來沒有改變過我的認知，從小到大台灣就是一個島嘛！」

陳玉珍也藉機批評館長陳之漢對「一國兩制」的看法太過狹隘，她說：「一個國家叫中華民國，兩制叫兩種制度，這個叫『一國兩制』。」陳玉珍直言：「中華民國事實上已經實行『一國兩制』，大陸是一個制度、台灣是一個制度，憲法規定就是這樣。」

陳玉珍更不諱言：「我甚至覺得現在中華民國實施的是一國三制，大陸地區一個制度、台灣地區一個制度，金門還有另一個制度。」她呼籲各界不要聽到「一國兩制」即視為「毒蛇猛獸」，並嗆聲民進黨「不認同就大膽修憲」，不然就是騙票。

這番說法在網路上引起台灣網友不少爭議，紛紛到陳玉珍臉書專頁「陳玉珍 珍愛金門」留言道：「陳玉珍 珍愛近平」、「愛金門還是愛中共？帶種一點是中國人請先剪掉健保卡啦！」、「你說地名也太扯」、「您怎麼不去中國當中常委，真的是委屈妳了」、「金門不意外，支持金門回歸中國」。

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