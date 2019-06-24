不必再跨海奔波 金門籍國軍7/1起可就近金門醫院體檢

2019-06-24 23:19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天在金防部鑑潭會議室與國防部軍醫局、金防部共同簽署合作備忘錄，3方合作下，7月1日起，金門地區任職服役之金門籍國軍官兵及編制內聘雇人員體檢，可就近到衛福部金門醫院辦理，可省下前往台灣本島的交通費及食宿費用，估計約有近2000名金門籍國軍官兵可因此受惠。

縣議長洪允典說，若執行成效良好，建議擴大至台灣籍在金國軍官兵一體適用。

縣長楊鎮浯說，過去受限於種種規定，金門籍子弟兵不管是做健檢，還是有志從軍報考的體檢，都必須到台灣本島，費用看起來不多，卻是一筆負擔；指揮官姜振中也一直和他商量，如何本於照顧金門籍子弟的精神，透過地方政府的協助，讓在地的弟兄就近在金門檢查。

楊鎮浯強調，這只是一個開端，只要是在金門這片土地上，只要是金門的鄉親，地方政府都願意全力協助；同樣的，基於金門鄉親常年見證國軍捍衛國家的辛苦，地方政府能夠為部隊做的，一定義無反顧。

議長洪允典說，民敬軍、軍愛民是金門的傳統，這只是金門府、會送給國軍的1分小禮物，樂見各方促成此事。

代表金門官兵致詞的金防部上兵王奐奕說，「我在金門從軍，我幸福、又驕傲」。

依國軍現行規定，30歲以下，必須每2年1次健檢，30歲以上每1年1次健檢，金門自2005年國軍花崗石醫院裁撤，10餘年來，在金服務的國軍官兵體檢，均需前往台灣本島，舟車勞頓的結果，不僅耗時，也是1筆不小的開銷。金防部指揮官姜振中中將上任後，積極為此建議多年的方案奔走。

這項「金門縣政府補助縣籍國軍人員體格檢查實施辦法」合作備忘錄簽署後，由縣府、軍醫局分擔相關費用，衛生福利部金門醫院通過軍醫局的認證，如楊鎮浯所說，「一件好事在各方務實配套下終於發生了」。

合作備忘錄簽署儀式，由金門縣長楊鎮浯、國防部軍醫局長陳建同中將、金防部指揮官姜振中中將共同簽署，金門縣議長洪允典、金門縣衛生局長王漢志及衛生福利部金門醫院長屠乃方出席見證。

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