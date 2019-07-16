籲韓國瑜辭市長 謝長廷：帶職選總統，市政做不好

2019-07-16 18:51

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕對於高雄市長韓國瑜是否帶職參選一事，駐日代表謝長廷16日表示，身為一個高雄市民他希望韓國瑜辭去市長職務再參選，「帶職選總統，市政做不好」、「這樣高雄才會好，才會有未來」。2016年朱立倫也是帶職選總統，但最後慘敗，謝長廷說「所以不要學朱立倫，包括結果在內」。

謝長廷今天下午與駐日台媒記者茶敘談及國民黨總統初選結果，他表示，日本媒體的觀察比台灣有重點，日本放送協會（NHK）觀察到韓國瑜的人氣非常高，但因香港「反送中」事件，讓很多台灣年輕人對中國有戒心，這是造成韓國瑜選情不穩定的因素。朝日新聞也將重點放在韓與中國的距離。

謝長廷還指出，日本政壇對韓國瑜很好奇，他們覺得韓是「素人」，素人竄起在日本是很少見的，本來在政治上較不受重視的人，結果騰雲駕霧名氣直線上升，所以引起日本人的好奇。謝長廷還說，日本人對於不太認識的人就會有一點「抵抗感」。

對於韓國瑜至今尚未表態是否帶職參選一事，謝長廷表示，這件事他當然很關心，因為他的戶籍在高雄，現在還是高雄市民，所以他也關心高雄的未來。謝長廷說他個人希望韓國瑜辭去市長再參選總統，雖然在高雄市選舉時他並未投給韓國瑜，但他尊重高雄市民的選擇，也希望韓能做好市政，但帶職選總統，市政做不好，只是佔著位子而已。

至於台北市長柯文哲是否參選一事，謝長廷表示，柯P參選對誰有利還說不定，要看他的打法和對象，民進黨初選時蔡陣營將柯P放進民調，就表示柯P參選對蔡有利，謝長廷指出，柯P可以拉藍也可以拉綠，要看他怎麼打。

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